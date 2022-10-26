Экс-губернатор Тульской области попал под украинские санкции Фото: Архив "КП"

Накануне стало известно о новых санкциях, которые ввела Украина против отдельных граждан России. В этот раз в эти списки попали председатель правления АЮР Владимир Груздев и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Ассоциация занимается правовым просвещением граждан и защищает права и интересы россиян, в том числе - за рубежом. Так, АЮР запустила проект "За права соотечественников" и оказывает бесплатную правовую поддержку гражданам России и соотечественникам, подвергшимся дискриминации за границей. Видимо, полагают в ассоциации, именно за это Сергей Степашин, Владимир Груздев и даже члены его семьи попали в санкционный список.