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Общество26 октября 2022 12:15

Экс-губернатор Тульской области попал под украинские санкции

Он был включен в санкционные списки как председатель правления Ассоциации юристов России
Источник:kp.ru
Экс-губернатор Тульской области попал под украинские санкции

Экс-губернатор Тульской области попал под украинские санкции

Фото: Архив "КП"

Накануне стало известно о новых санкциях, которые ввела Украина против отдельных граждан России. В этот раз в эти списки попали председатель правления АЮР Владимир Груздев и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Ассоциация занимается правовым просвещением граждан и защищает права и интересы россиян, в том числе - за рубежом. Так, АЮР запустила проект "За права соотечественников" и оказывает бесплатную правовую поддержку гражданам России и соотечественникам, подвергшимся дискриминации за границей. Видимо, полагают в ассоциации, именно за это Сергей Степашин, Владимир Груздев и даже члены его семьи попали в санкционный список.

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