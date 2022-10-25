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Общество25 октября 2022 11:05

Охранный холдинг «БАРС»: надежность и профессионализм

Ведущая компания сферы оказания услуг безопасности в Тульском регионе в очередной раз подтвердила свое лидерство, став победителем ежегодной народной премии «Тульский бренд - 2022»
Источник:kp.ru
Начальник управления экономического развития администрации города Тулы Александр Ильинский вручил награду «Тульский бренд 2022» генеральному директору холдингу «БАРС» Андрею Кишалову.

Начальник управления экономического развития администрации города Тулы Александр Ильинский вручил награду «Тульский бренд 2022» генеральному директору холдингу «БАРС» Андрею Кишалову.

Высокое признание туляков «БАРС» получает уже далеко не в первый раз, доказав, что является настоящим брендом на рынке охранных услуг. А народное доверие — как физических лиц, так и крупных фирм и компаний - завоевать не так-то просто! Но это по плечу настоящим профессионалам своего дела, каковыми, безусловно, являются работники охранного холдинга.

Цифры клиентской базы говорят сами за себя: под охраной «БАРС» находятся более 2 000 объектов, среди которых ПАО «Тулачермет», ООО «Тулачермет-Сталь», ОАО «РЖД» и другие промышленные гиганты, а также госструктуры - образовательные и медицинские учреждения, торговые центры.

Так почему же простые люди и бизнес доверяют свое имущество, свои объекты именно этому охранному холдингу? Ведь современный рынок охранных услуг предлагает огромный выбор фирм по обеспечению безопасности. Об этом мы поговорили с руководителями его подразделений и генеральным директором.

- Сегодня компания предлагает широкий спектр услуг как для юридических, так и для физических лиц - охрану частной собственности, автотранспорта, организацию видеонаблюдения, физическую и пультовую охрану, услуги частного детектива, детектора лжи и юридической фирмы. Недаром лозунгом «БАРС» является фраза: «Ваша безопасность – наша работа», - говорит генеральный директор холдинга Андрей Кишалов. - А залог качественного исполнения обязанностей — наши специалисты высокого уровня с огромным опытом работы. Отдел охраны комплектуется из высокопрофессиональных работников, имеющих лицензии, необходимую квалификацию, отличную физическую подготовку. При холдинге существует своя собственная школа подготовки кадров «Арсенал» с лицензированным тиром и спортивным залом, оснащенным всем необходимым для тренировок.

Служба охраны «БАРС» имеет в штате сотрудников группы быстрого реагирования и технической службы с высоким уровнем подготовки, проводимой на базе собственной многоуровневой системы обучения с обязательным прохождением аттестации, что гарантирует высококвалифицированное оказание охранных услуг. Немаловажно, что персонал — а это почти 2,5 тысячи сотрудников высшей квалификации - регулярно направляется на семинары, курсы, дополнительный инструктаж в целях повышения квалификации. Новые сотрудники проходят полный курс подготовки и стажируются под наблюдением опытных специалистов.

Холдинг «Барс» - это целый комплекс охранных услуг по обеспечению безопасности персонала и неприкосновенности материальных ценностей и имущества клиента - техническая и вооруженная частная охрана, а также услуги в области юриспруденции и аналитики, детективный отдел и другие подразделения.

От пульта до объекта — за три минуты

В целях достижения максимального качества охрана объектов осуществляется посредством высокотехнологичного современного оборудования. Об этом рассказывает начальник центра оперативного управления холдинга «БАРС» Андрей Филатов:

- Одна из самых востребованных наших услуг - пультовая охрана. Большую роль в ее осуществлении играет именно техническая сторона. Пультовое оснащение у нас очень современное и качественное, в нем применяются самые инновационные решения, позволяющие в режиме реального времени отслеживать ситуацию на каждом из подведомственных нам объекте.

Начальник центра оперативного управления холдинга «БАРС» Андрей Филатов.

Начальник центра оперативного управления холдинга «БАРС» Андрей Филатов.

Конечно, без людей тут тоже не обойтись. Круглосуточное дежурство вместе с дежурными операторами несут пять бригад оперативного реагирования. И это только в Туле. Каждый экипаж — это автомобиль, 2 человека, один из них вооружен служебным оружием. Все машины оборудованы системой ГЛОНАСС, так что их передвижения мы тоже можем отслеживать на мониторе.

Важная составляющая охранной работы — время прибытия. Экипажи рассредоточены таким образом, чтобы максимально его сократить. У нас по Туле группы быстрого реагирования прибывают на объект менее, чем за 10 минут. Преимущественно, в пределах трех.

Группы быстрого реагирования "БАРС" готовы приехать на объект за 3 минуты.

Группы быстрого реагирования "БАРС" готовы приехать на объект за 3 минуты.

Группы быстрого реагирования "БАРС" готовы приехать на объект за 3 минуты.

Группы быстрого реагирования "БАРС" готовы приехать на объект за 3 минуты.

Стоит знать, что сигнализация делится на два вида — охранную и тревожную. В первом случае на объекте монтируется все необходимое оборудование. Причем, это укладывается в минимальное время. Как правило, все происходит в день заключения договора с клиентом. Хотя, конечно, все зависит от типов датчиков, объемов и конструктивных особенностей помещения. Для этого в холдинге «БАРС» есть своя техническая служба. Она же «ведет» всю аппаратуру на протяжении всего действия контракта.

Кстати, современная техника позволяет исключить ложное срабатывание сигнализации даже при наличии домашних животных в помещении. Поэтому охранная сигнализация может подключаться практически везде — как в офисных и промышленных зданиях, квартирах и коттеджах, даже в гаражах и на дачах. Единственное условие — наличие постоянного электропитания на объекте. Ну и, конечно же, доступный подъездной путь.

Второй тип сигнализации - тревожная — это кнопка экстренного вызова. Для нее не требуется телефонной линии и вообще проводов. Это дает возможность ее скрытого нажатия при необходимости. Кроме того, она вообще может быть выполнена в форме брелока, который позволяет работать при обходе территорий, ибо дальность работы такого извещателя — до двух километров от базы.

Наконец, хотел бы пояснить, что по прибытии, в обязанности экипажа входит пресечение административных нарушений, а при необходимости и задержание лиц их совершающих и передача их сотрудникам полиции.

Когда охранник немного психолог

Пультовая охрана — вещь, безусловно, удобная. Но обойтись без физической тоже невозможно. Особенно там, где высокая проходимость и многолюдно. Об этом виде охранной деятельности рассказывает начальник охраны ОХ «БАРС» Николай Ткаченко:

- Прежде всего, под нашу юрисдикцию подпадают объекты социальной инфраструктуры — лечебные учреждения, учебные заведения, торгово-деловые центры, режимные объекты.

Так, крупнейшим клиентом данного сегмента для нас является Тульский государственный педагогический университет, с которым мы сотрудничаем на протяжении уже больше 10 лет. Также мы обслуживаем порядка пятидесяти школ в Туле и области. При этом, с каждым из центров образования мы заключаем индивидуальный контракт на основе проведения конкурса, который обновляется ежегодно.

Начальник охраны ОХ «БАРС» Николай Ткаченко.

Начальник охраны ОХ «БАРС» Николай Ткаченко.

Работа в физической охране требует особой профессиональной подготовки специалистов. И она у нас есть. Каждый год наши сотрудники проходят медкомиссию, подтверждают свой разряд на базе учебного центра «Арсенал», а раз в пять лет происходит повышение квалификации. Дело в том, что на тех же охранниках в учебных заведениях — огромная ответственность за безопасность находящихся там детей. Он должен уметь контролировать всю окружающую обстановку — и проходящих мимо него людей, и периметр, и въездные ворота. Это непростая работа, в которой необходимо, кроме квалификации, иметь еще и определенный склад характера. Недаром, в нашем холдинге есть собственный психолог, чьими рекомендациями мы пользуемся при приеме в штат новых сотрудников.

Добрая инициатива

В заключение стоит отметить, что с недавнего времени сотрудники холдинга «БАРС» охраняют безопасность детей и за пределами нашего региона - в Луганской народной республике.

- Дети - наша самая большая ценность. Дети чужими не бывают, и где бы они ни жили - мы за них в ответе, - подчеркивает Андрей Кишалов, генеральный директор охранного холдинга «БАРС». - На освобожденных территориях живут наши братские народы, и я считаю, что мы должны помочь им снова наладить нормальную жизнь. Когда вышел указ президента, который дал поручение МВД и Росгвардии обеспечить охрану школ и детских садов в новых республиках, мы бросили клич в своем коллективе - и сразу нашлись добровольцы, решившие отправиться на Донбасс. Наши охранники уже приступили к несению службы - охраняют пять детских садов и школ в Луганске. Ребята останутся там на месяц, потом их сменит новая партия добровольцев.

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