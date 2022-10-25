Охранный холдинг «БАРС»: надежность и профессионализм

Начальник управления экономического развития администрации города Тулы Александр Ильинский вручил награду «Тульский бренд 2022» генеральному директору холдингу «БАРС» Андрею Кишалову.

Высокое признание туляков «БАРС» получает уже далеко не в первый раз, доказав, что является настоящим брендом на рынке охранных услуг. А народное доверие — как физических лиц, так и крупных фирм и компаний - завоевать не так-то просто! Но это по плечу настоящим профессионалам своего дела, каковыми, безусловно, являются работники охранного холдинга.

Цифры клиентской базы говорят сами за себя: под охраной «БАРС» находятся более 2 000 объектов, среди которых ПАО «Тулачермет», ООО «Тулачермет-Сталь», ОАО «РЖД» и другие промышленные гиганты, а также госструктуры - образовательные и медицинские учреждения, торговые центры.

Так почему же простые люди и бизнес доверяют свое имущество, свои объекты именно этому охранному холдингу? Ведь современный рынок охранных услуг предлагает огромный выбор фирм по обеспечению безопасности. Об этом мы поговорили с руководителями его подразделений и генеральным директором.

- Сегодня компания предлагает широкий спектр услуг как для юридических, так и для физических лиц - охрану частной собственности, автотранспорта, организацию видеонаблюдения, физическую и пультовую охрану, услуги частного детектива, детектора лжи и юридической фирмы. Недаром лозунгом «БАРС» является фраза: «Ваша безопасность – наша работа», - говорит генеральный директор холдинга Андрей Кишалов. - А залог качественного исполнения обязанностей — наши специалисты высокого уровня с огромным опытом работы. Отдел охраны комплектуется из высокопрофессиональных работников, имеющих лицензии, необходимую квалификацию, отличную физическую подготовку. При холдинге существует своя собственная школа подготовки кадров «Арсенал» с лицензированным тиром и спортивным залом, оснащенным всем необходимым для тренировок.

Служба охраны «БАРС» имеет в штате сотрудников группы быстрого реагирования и технической службы с высоким уровнем подготовки, проводимой на базе собственной многоуровневой системы обучения с обязательным прохождением аттестации, что гарантирует высококвалифицированное оказание охранных услуг. Немаловажно, что персонал — а это почти 2,5 тысячи сотрудников высшей квалификации - регулярно направляется на семинары, курсы, дополнительный инструктаж в целях повышения квалификации. Новые сотрудники проходят полный курс подготовки и стажируются под наблюдением опытных специалистов.

Холдинг «Барс» - это целый комплекс охранных услуг по обеспечению безопасности персонала и неприкосновенности материальных ценностей и имущества клиента - техническая и вооруженная частная охрана, а также услуги в области юриспруденции и аналитики, детективный отдел и другие подразделения.

От пульта до объекта — за три минуты

В целях достижения максимального качества охрана объектов осуществляется посредством высокотехнологичного современного оборудования. Об этом рассказывает начальник центра оперативного управления холдинга «БАРС» Андрей Филатов:

- Одна из самых востребованных наших услуг - пультовая охрана. Большую роль в ее осуществлении играет именно техническая сторона. Пультовое оснащение у нас очень современное и качественное, в нем применяются самые инновационные решения, позволяющие в режиме реального времени отслеживать ситуацию на каждом из подведомственных нам объекте.

Начальник центра оперативного управления холдинга «БАРС» Андрей Филатов.

Конечно, без людей тут тоже не обойтись. Круглосуточное дежурство вместе с дежурными операторами несут пять бригад оперативного реагирования. И это только в Туле. Каждый экипаж — это автомобиль, 2 человека, один из них вооружен служебным оружием. Все машины оборудованы системой ГЛОНАСС, так что их передвижения мы тоже можем отслеживать на мониторе.

Важная составляющая охранной работы — время прибытия. Экипажи рассредоточены таким образом, чтобы максимально его сократить. У нас по Туле группы быстрого реагирования прибывают на объект менее, чем за 10 минут. Преимущественно, в пределах трех.

Группы быстрого реагирования "БАРС" готовы приехать на объект за 3 минуты.

Группы быстрого реагирования "БАРС" готовы приехать на объект за 3 минуты.

Стоит знать, что сигнализация делится на два вида — охранную и тревожную. В первом случае на объекте монтируется все необходимое оборудование. Причем, это укладывается в минимальное время. Как правило, все происходит в день заключения договора с клиентом. Хотя, конечно, все зависит от типов датчиков, объемов и конструктивных особенностей помещения. Для этого в холдинге «БАРС» есть своя техническая служба. Она же «ведет» всю аппаратуру на протяжении всего действия контракта.

Кстати, современная техника позволяет исключить ложное срабатывание сигнализации даже при наличии домашних животных в помещении. Поэтому охранная сигнализация может подключаться практически везде — как в офисных и промышленных зданиях, квартирах и коттеджах, даже в гаражах и на дачах. Единственное условие — наличие постоянного электропитания на объекте. Ну и, конечно же, доступный подъездной путь.

Второй тип сигнализации - тревожная — это кнопка экстренного вызова. Для нее не требуется телефонной линии и вообще проводов. Это дает возможность ее скрытого нажатия при необходимости. Кроме того, она вообще может быть выполнена в форме брелока, который позволяет работать при обходе территорий, ибо дальность работы такого извещателя — до двух километров от базы.

Наконец, хотел бы пояснить, что по прибытии, в обязанности экипажа входит пресечение административных нарушений, а при необходимости и задержание лиц их совершающих и передача их сотрудникам полиции.

Когда охранник немного психолог

Пультовая охрана — вещь, безусловно, удобная. Но обойтись без физической тоже невозможно. Особенно там, где высокая проходимость и многолюдно. Об этом виде охранной деятельности рассказывает начальник охраны ОХ «БАРС» Николай Ткаченко:

- Прежде всего, под нашу юрисдикцию подпадают объекты социальной инфраструктуры — лечебные учреждения, учебные заведения, торгово-деловые центры, режимные объекты.

Так, крупнейшим клиентом данного сегмента для нас является Тульский государственный педагогический университет, с которым мы сотрудничаем на протяжении уже больше 10 лет. Также мы обслуживаем порядка пятидесяти школ в Туле и области. При этом, с каждым из центров образования мы заключаем индивидуальный контракт на основе проведения конкурса, который обновляется ежегодно.

Начальник охраны ОХ «БАРС» Николай Ткаченко.

Работа в физической охране требует особой профессиональной подготовки специалистов. И она у нас есть. Каждый год наши сотрудники проходят медкомиссию, подтверждают свой разряд на базе учебного центра «Арсенал», а раз в пять лет происходит повышение квалификации. Дело в том, что на тех же охранниках в учебных заведениях — огромная ответственность за безопасность находящихся там детей. Он должен уметь контролировать всю окружающую обстановку — и проходящих мимо него людей, и периметр, и въездные ворота. Это непростая работа, в которой необходимо, кроме квалификации, иметь еще и определенный склад характера. Недаром, в нашем холдинге есть собственный психолог, чьими рекомендациями мы пользуемся при приеме в штат новых сотрудников.

Добрая инициатива

В заключение стоит отметить, что с недавнего времени сотрудники холдинга «БАРС» охраняют безопасность детей и за пределами нашего региона - в Луганской народной республике.

- Дети - наша самая большая ценность. Дети чужими не бывают, и где бы они ни жили - мы за них в ответе, - подчеркивает Андрей Кишалов, генеральный директор охранного холдинга «БАРС». - На освобожденных территориях живут наши братские народы, и я считаю, что мы должны помочь им снова наладить нормальную жизнь. Когда вышел указ президента, который дал поручение МВД и Росгвардии обеспечить охрану школ и детских садов в новых республиках, мы бросили клич в своем коллективе - и сразу нашлись добровольцы, решившие отправиться на Донбасс. Наши охранники уже приступили к несению службы - охраняют пять детских садов и школ в Луганске. Ребята останутся там на месяц, потом их сменит новая партия добровольцев.