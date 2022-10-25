За сутки в Тульской области на 25 октября выявили 45 случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 25 октября, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 45 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 185 915 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 5 человек.

30 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего успешно преодолели болезнь 179 036 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 331 человек.