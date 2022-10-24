Клиника микрохирургия глаза «ВЗГЛЯД®» - бренд Тульской офтальмологии

Награждение клиники микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД».

Тульская клиника «ВЗГЛЯД®» является современным медицинским центром для взрослых и детей оснащённым новым оборудованием для оказания специализированной медицинской помощи по офтальмологии населению в комфортных условиях с высоким качеством. АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®» предлагает современные методы лечения и восстановления зрения на лечебно-диагностическом оборудовании японской фирмы ”NIDEК®”, а также других известных компаний.

Многолетняя коллективная работа

За 18 лет работы офтальмологическая клиника «ВЗГЛЯД®» заработала безупречную репутацию. Тысячи людей обрели зрение за эти годы. Именно поэтому люди приезжают в Тулу из разных городов России и мира. Пациентами являются работники различных предприятий страны, в том числе таких крупных, как Роскосмос. Для удобства иногородних пациентов работают филиалы в Новомосковске и Москве.

Врачи-офтальмологи успешно лечат не только взрослых пациентов, но и детей. В Тульской «Клинике микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®» применяют современные методики лечения глазных болезней. В том числе: эксимерлазерная коррекция зрения при близорукости, астигматизме и дальнозоркости на эксимерном лазере EC-5000 CXIII NAVEX Quest M2; лазерное лечение сетчатки на мультиволновых лазерных установках GYC-1000 и YLC-500 Vixi LPM; бесшовная технология по экстракции катаракты запатентованным способом (патент № 230 49 49), имплантация мультифокальных и торических ИОЛ различных фирм с рефракционной целью, современные методы комбинированного лазерного лечения глаукомы на YC-200 S Plus.

О доверии пациентов

Профессионализм сотрудников, надежное и современное оборудование, а главное сам результат вызывают безусловное доверие туляков и гостей нашего города. В сентябре 2022 г впервые работа сотрудников Клиники получила высокую государственную оценку Тульской областной Думы.

Клиника Взгляд в год своего совершеннолетия это динамично развивающаяся сеть офтальмологических филиалов в Туле, Новомосковске и Москве. Наши пациенты выбирают доступность, безопасность и качество! Именно поэтому, седьмой год подряд, Клиника ”ВЗГЛЯД®” неизменный победитель регионального народного голосования ”Тульский бренд 2022” - настоящий бренд в офтальмологии нашего Тульского края.

Подарите себе идеальное зрение – результат увидите сразу! ®

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