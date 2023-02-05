Тульский «Арсенал» на сборах обыграл команду из Боснии и Герцеговины «Слога Добой» со счетом 2:0 Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Второй матч тульского «Арсенала» на зимних сборах с командой из Боснии и Герцеговины «Слога Добой» закончился со счетом 2:0 в пользу оружейников.

Открыл счет новичок команды Ираклий Манелов уже на 4-й минуте. В концовке матча, на 87-й минуте удвоил преимущество Гурам Аджоев.

В стартовый состав «Арсенала» вошли Коченков, Сокол, Большаков, Панченко, Ткачев, Манелов, Григорян, Сериков, Деспотович, Яковлев и Григалава.

Следующий матч пройдет 8 февраля с узбекистанской командой «Олимпик».

Напомним, что команда готовится сейчас под руководством нового главного тренера Александра Сторожука.