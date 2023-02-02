Императорский Тульский оружейный завод: продолжая славную историю

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Таржуткина Надежда Петровна, ведущий специалист по метрологии Отдела Главного Метролога ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»

Тульский оружейный завод сегодня – это предприятие, устремленное в будущее, с четкими планами неуклонного дальнейшего развития и уверенностью в завтрашнем дне.

Политика предприятия в области научно-технического развития направлена на совершенствование и использование технологического и управленческого потенциала его работников, на повышение конкурентоспособности и качества производимой продукции.

Сегодня ведущее направление деятельности старейшего оружейного завода страны – производство управляемых ракет различных модификаций. Линейка военной стрелковой продукции представлена автоматами специальными АС и винтовками снайперскими специальными ВСС как в классическом, так и в модернизированном исполнении.

Для успешной работы в рыночных условиях на заводе созданы и оснащены современным оборудованием участки по выпуску традиционных и перспективных образцов гражданской продукции. В настоящее время ведутся работы по освоению новых номенклатур охотничьего карабина КО ВСС, созданного на базе винтовки снайперской специальной.

Специально к юбилею на заводе выпустили лимитированную серию охотничьих карабинов «ТОЗ-78-310» в количестве 310 штук на основе популярного советского изделия.

Разработчиками было принято решение добавить на классический высокоточный ствол каннелюры, что позволило уменьшить вес изделия и сделать его более прочным. Также разработали уникальный затвор прямого действия – его рукоятка увенчана шариком с выгравированным на нем узором и товарным знаком Императорского Тульского оружейного завода.

Но, безусловно, главной ценностью предприятия остаются его работники. На сегодняшний день на оружейном трудятся порядка 3,5 тысяч человек, для которых созданы все условия для эффективной работы. В рамках социальной политики предприятия работникам предоставляются различные льготы, действуют программы медицинского обслуживания, все желающие могут заниматься в собственном спортивном комплексе, активно развивается поддержка детского спорта и творчества.

Высокий профессионализм ныне работающих оружейников ежегодно отмечается различными ведомственными и государственными наградами.

Высокая награда за достойную работу

Указом Президента РФ Владимира Путина за выдающиеся заслуги перед Тульской областью, достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Таржуткина Надежда Петровна, ведущий специалист по метрологии Отдела Главного Метролога ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». Награду вручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на торжественном собрании, приуроченном ко Дню оруженика.

Надежда Петровна трудится на заводе без малого 50 лет, в сентябре 2023 будет круглая дата.

- Такой большой трудовой стаж на одном месте, наверное, это не случайно?

- Я очень люблю свою работу. С первых дней, как пришла на завод, сразу поняла, что это мое место и ни разу своего мнения не изменила. Вообще на ТОЗе работала наша семейная династия - моя мама, дедушка и дядя, а я продолжила их трудовой ТОЗовский путь.

- Какой вклад вносит метрологическая служба в работу предприятия?

- Метрология затрагивает абсолютно все сферы человеческой деятельности и отрасли промышленности. Без измерений врач не сможет поставить правильный диагноз пациенту, контролер не сможет определить качество изготовленной продукции и т.д. И при этом крайне важно, чтобы результаты измерений были достоверными. Ответственность за точность лежит на нашей службе. Метрологический отдел вносит огромный вклад в общее дело ТОЗа. У нашей службы много задач: проверять работу приборов, сверять их с требованиями стандартов, проверять изделия на брак, помогать в модернизации и изменении технологических процессов и многое другое. Можно смело сказать, что без нас на заводе, как без рук.

- Что для вас значит такая высокая награда в столь непростое время?

- Это известие тронуло меня до глубины души, до последнего ничего не знала. Очень было приятно и почетно получить признание моих трудов. Но считаю, что этот орден не только моя заслуга, а и всего дружного коллектива Отдела Главного Метролога. В нашей команде каждый на своем месте. Четко знает и выполняет свои задачи.

Императорский Тульский оружейный завод: продолжая славную историю