Залог успеха – постоянное развитие

Охранный холдинг «БАРС» сегодня – это более десятка охранных фирм. Филиалы холдинга действуют не только по Тульской области, но и другим регионам России. Например, в Москве, Белгороде, Красноярске и даже Владивостоке.

Служба охраны «БАРС» имеет в штате сотрудников группы быстрого реагирования и технической службы с высоким уровнем подготовки, что гарантирует высококвалифицированное оказание охранных услуг. Сегодня спектр услуг холдинга предусматривает физическую охрану (постоянное присутствие на охраняемом объекте: обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, сопровождение и охрана материальных ценностей, в том числе и при их транспортировке; обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий; обеспечение охраны объектов), техническую охрану, юридическую поддержку, проверку сотрудников на полиграфе, сопровождение грузов.

- А начинали мы больше четверти века назад с небольшой частной охранной фирмы, офис которой располагался на улице Рязанской. В ЧОПе тогда была пара десятков сотрудников, - рассказывает генеральный директор ОХ «БАРС» Андрей Кишалов. - Потом постепенно стали развиваться, открывать новые направления деятельности.

Генеральный директор ОХ «БАРС» Андрей Кишалов

Учить на собственной базе

- Насколько изменилась кадровая ситуация за четверть века существования холдинга, требования клиентов, особенно во времена пандемии?

- Хороший охранник – это не только физическая подготовка, обучение различным навыкам. Это еще и призвание. Если человек нам подходит, готовы обучить его нужным навыкам работы. При холдинге свой собственный учебный центр для подготовки кадров - школа «Арсенал». Здесь работают только квалифицированные преподаватели. Обязателен тир с определенными параметрами помещения, спортивный зал. Располагается школа на улице Оружейной. В этом же здании и наша служба транспортной безопасности.

Курс обучения занимает порядка месяца – в зависимости от направления и квалификации. Одно дело - подготовка охраны для работы на пульте, другое – на объекте, с оружием. Кстати, на данный момент разрабатывается специальная программа для тех охранников, что будут работать в учебных организациях.

- Какие крупные объекты обслуживает ваш холдинг?

- Тут прямо сразу можно назвать сферу образования. Да, это госучреждения, работа с ними ведется после проведения различных конкурсов, в которых мы с честью выходим не первый год победителями.

Например, это один из старейших наших клиентов, которого мы обслуживаем - Тульский педагогический университет имени Л. Толстого. Если говорить в целом о сфере образования, то у нас заключены контракты с разными учебными учреждениями региона, среди которых не только школы, но и профессиональные училища.

Среди наших заказчиков немало и лечебных учреждений. Самые наш давний и надежный партнер – Центр профилактики СПИД, с которым мы сотрудничаем уже более 20 лет.

В промышленной сфере – это, например, ПАО «Тулачермет», ООО «Тулачермет-Сталь», ОАО «РЖД», Тульский хлебокомбинат, ООО «Кессборер», занимающееся производством транспортных прицепов с огромным производством в Ясногорске. Также мы обслуживаем различные торговые центры, среди которых тульский «Макси».

Новые возможности

- И все же, какое из направлений деятельности вы считаете можно развивать в перспективе?

Буквально с февраля в Туле заработает «БАРС. Ситуационный центр». Это единая региональная информационно-аналитическая система моделирования и прогнозирования рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. Это будет Центр управления кризисными ситуациями регионов и городов, диспетчерские и экстренные службы, силовые структуры: МЧС, МВД, ФСБ, ГИБДД и пр. Его основная задача – оперативное информирование, помощь в предотвращении инцидентов и выходе из кризисных ситуаций.

«БАРС. Ситуационный центр» объединяет в единое информационное пространство существующие в регионе системы. Это автономный адаптированный региональный комплекс, с учетом географического положения, инфраструктуры и типов опасных объектов. Программный комплекс позволяет прогнозировать возникновение ЧС, оперативно реагировать на происшествия и принимать решения на основе достоверных данных в режиме реального времени.

В составе программного продукта - электронная база паспортов опасных объектов и паспорта безопасности административно-территориальных единиц с картографической привязкой. На основании собранной из разных источников информации, система помогает проводить комплексный анализ, прогнозировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, моделировать развитие и последствия инцидентов, происшествий.

Работать с такой системой можно через мобильное приложение для повышения эффективности и удобства. Оперативно направлять фото-, видео- и аудиоданные в диспетчерскую, использовать накопленную «базу знаний» по объектам, инфраструктуре и статистике для работы на месте ЧС, при проведении превентивных мероприятий. Этот Центр максимально оптимизирует нашу работу и сделает ее более эффективной и оперативной.