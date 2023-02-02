Алексей Дюмин во время визита на комбикормовый завод

Производственные площадки холдинга на территории Тульской области объединены в «Тульскую мясную компанию». АГРОЭКО является одним из крупнейших инвесторов в регионе.

В Тульской области расположено шесть свиноводческих комплексов компании, станция искусственного осеменения, комбикормовый завод, автотранспортное предприятие, а также собственная база растениеводства. Производственные объекты находятся на территории Ефремовского, Куркинского и Воловского районов.

В 2022 году компания произвела почти 53 тысячи тонны свинины в живом весе. В этом году в планах нарастить производство до 59 тысячи тонн. Также холдинг произвёл 154 тысячи тонн комбикормов. В этом году производство кормов увеличится до 206 тысяч тонн, благодаря расширению мощностей комбикормового завода в Куркино Тульской области. В 2022 году была введена в строй вторая очередь предприятия: в два раза увеличились объёмы хранения и производства кормов.

АГРОЭКО – социально ориентированный холдинг

Во время визита на комбикормовый завод губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил вклад АГРОЭКО в развитие агропромышленного комплекса региона: «Компания производит более 60% от всего объема свинины в регионе, успешно реализует все запланированные проекты на высоком уровне. Помимо этого, оказывает помощь и районам присутствия: помогает в строительстве и ремонте объектов социальной инфраструктуры, в сборе помощи для беженцев и адресной поддержке нуждающихся».

Поднимаем уровень жизни

В АГРОЭКО на территории Тульской области работает почти 900 человек. А средняя заработная плата сотрудников в 2022 году составила 53 тыс. рублей.

За прошедший год корпоративная программа наставничества позволила освоить сельскохозяйственные профессии 26 новичкам. Студентов аграрных вузов и ссузов сюда привлекают на стажировки с последующим трудоустройством. Это позволяет формировать кадровый резерв не только для нужд компании, но и всего региона. Так, за 2022 год практику или стажировку прошли 54 студента.

В АГРОЭКО на территории Тульской области работает почти 900 человек

В 2020 году в Куркино был построен комфортабельный пятиэтажный дом на 80 служебных квартир для сотрудников с благоустроенной прилегающей территорией.

– Нам важно производить качественную свинину, создавать большую команду экспертов в своем деле и постоянно самосовершенствоваться. Мы и дальше планируем развиваться в Тульской области и увеличивать мощности, – сообщил Владимир Маслов, председатель совета директоров ГК «АГРОЭКО». – Но помимо этого нам важно развивать и сельские территории, делать жизнь людей лучше и комфортней.

Развитие сельских территорий

АГРОЭКО - социально ориентированная компания. Для холдинга важно не просто создавать рабочие места и комфортные условия работы, но и делать жизнь на селе лучше. Так при участии компании заключено соглашение об инвестировании в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Куркино. Строительство осуществляется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Для района это первый подобный проект.

Развитие сельских территорий

В Тульской области активно работает Благотворительный фонд «АГРОЭКО», который поддерживает реализацию различных проектов. В числе таких проектов - приобретение спортивного инвентаря для ледовой арены «Мега» в городе Ефремов, ремонт дошкольной группы в Лутовской школе Воловского района, приобретение мебели для Андреевского ДК в Куркинском районе и многое другое.

Помимо этого, Благотворительный фонд активно помогал в приеме беженцев: закупал одежду, технику, спальные принадлежности и другие товары первой необходимости. Всего за период работы фонда на благотворительную деятельность направлено свыше 400 млн руб.