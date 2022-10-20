Евгению Дронову – 75 лет

Евгений Дронов родился 20 октября 1947 года в городе Туле. Сын кадрового военного успешно учился в школе № 36, ведущей обучение по новым по тем временам методикам: в спецклассах, активно занимался спортом, по различным видам у него было шесть первых разрядов. Особенно увлекался боксом. Стать профессионалом в этом ему помешали проблемы со зрением, а вот в сборной области по игре в ручной мяч Евгений был капитаном. Когда поступил на машиностроительный факультет Тульского политехнического института, то и там тоже был капитаном сборной.

Свое увлечение спортом много лет спустя он спроецировал на поддержку профессиональной волейбольной команды «Тулица», которая под патронажем Туламашзавода по инициативе Дронова долгие годы была в первых строчках рейтинговых лиг в стране.

В 1971 году он окончил институт по специальности «Полигонные установки». По распределению был направлен на Тульский оружейный завод, где с 1971 по 1981 год работал мастером, старшим мастером, заместителем начальника цеха, начальником цеха.

С Тульским машиностроительным заводом им. В.М. Рябикова, ныне АО «АК «Туламашзавод», судьба связала его в 1982 году, когда он пришел на должность начальника цеха. В последствие он был заместителем главного инженера, заместителем директора по производству, техническим директором, директором по науке и технике.

На рабочем месте

Евгений Анатольевич стоял у истоков развития ракетного производства в акционерной компании «Туламашзавод». Под его руководством было создано замкнутое, оснащенное современным оборудованием, гибкое производство принципиально новых образцов противотанковых управляемых ракет лазерного наведения. При этом он проявил себя талантливым организатором, высококвалифицированным инженером, использующим новейшие достижения науки и техники в конструировании и технологии, а также в организации труда и экономике.

В АО «АК «Туламашзавод» во многом благодаря Дронову в сложные для всей экономики страны, а в особенности оборонно-промышленного комплекса, 90-е сохранился профессиональный кадровый состав технологических служб, что позволило в последствии быстро и качественно решать задачи по освоению новых изделий.

Дронов руководил работами по созданию и освоению производства зенитных ракетно-артиллерийских комплексов ближнего рубежа, артиллерийских установок малого калибра. Высокий научно-технический уровень выпускаемых изделий позволяет предприятию и сегодня успешно конкурировать на мировом рынке оружия.

Евгений Анатольевич – почетный гражданин Тулы и Тульской области, автор 220 изобретений и научно-технических статей

Евгений Анатольевич дважды удостоен звания лауреата Премии им. С. И. Мосина в области разработки военной техники, технологий и оборудования, имеющих двойное применение, за создание робототехнических сборочных комплексов и личный вклад в решение задач повышения обороноспособности государства.

С 1996 года он руководил и непосредственно занимался научно-обоснованным решением проблем диверсификации оборонных предприятий России, в том числе реструктуризацией оборонных предприятий путем создания на их базе корпораций.

После окончания Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации в 1995 году ему была присвоена квалификация магистра управления. В 1996 году – звание кандидата экономических наук, в 2000 году – звание доцента. В 1996 году избран академиком Академии проблем качества, а в 2006-м – действительным членом Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова.

Евгений Дронов отмечен высокими государственными наградами: орденом Дружбы народов, орденом Почета, удостоен званий лауреата Госпремии России в области науки и техники, почетного машиностроителя России, лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники.

За особые трудовые заслуги перед государством и народом генеральному директору акционерного общества «АК «Туламашзавод» Указом Президента РФ № 169 от 23 апреля 2018 года было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. (До него только 30 россиян были удостоены такой чести).

Евгений Анатольевич – почетный гражданин Тулы и Тульской области. Он автор 220 изобретений и научно-технических статей.

Все его звания и регалии перечислить непросто, сам он ими никогда не кичился, ему куда важнее было всегда, чтобы завод не останавливался в развитии, наращивал обороты, чтобы были заказы, а заводчане работали с энтузиазмом и жили достойно.

Не производством единым

«Туламашзавод» – одно из немногих предприятий, сохранившее на балансе социальную сферу – свой дворец культуры, дворец спорта, мотоклуб, базу отдыха на Оке, пасеку на 60 ульев, охотохозяйство «Плотицыно».

По инициативе Евгения Дронова Тула обрела храм святого равноапостольного князя Владимира, памятник Левше – это все дары «машзаводовцев» родному городу.

Много тепла и заботы отдает возглавляемый Евгением Анатольевичем коллектив завода воспитанникам Долматовского детского дома, особое внимание – восстановленной усадьбе графов Толстых Никольское-Вяземское в Чернском районе.

Редакция газеты «Комсомольская правда» - Тула» присоединяется к многочисленным поздравлениям Евгения Дронова.

От всей души желаем Вам благополучия и крепкого здоровья. Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придают Вам силы для новых свершений и успехов во всех направлениях Вашей деятельности!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В.В. Ковалёв, Заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» - управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»

Уважаемый Евгений Анатольевич!

От имени руководства АО «Конструкторское бюро приборостроения» и себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательной юбилейной датой!

Желаю Вам крепкого здоровья, духовной радости, мира, благополучия и дальнейших успехов в работе, жизни и решении важных государственных задач.

Ваша жизнь неотделима от дела, которому Вы посвятили себя, отдавая все знания, талант. Многие годы Вы находитесь в центре событий и перемен, связанных с российской промышленностью. У Вас за плечами блестящая карьера опытного руководителя и организатора производства как вооружения и военной техники, так и гражданской продукции. Связав свою жизнь с оборонной отраслью: сначала с Тульским оружейным заводом в1971 году, а затем с Тульским машиностроительным заводом в 1982 году, Вы и сегодня отдаете все силы и умения по выполнению важных государственных задач, приумножая славные традиции России.

Находясь всегда на пути прогресса, достигая намеченных целей, Вы стали достойным продолжателем оружейных традиций, заложенных предшественниками. Вы строго отстаиваете интересы предприятия, что позволило сохранить практически все мощности Тульского машиностроительного завода, развить его и заменить оборудование. Работоспособность и динамичность, надёжность, активная жизненная и гражданская позиция вызывают у тех, кто Вас знает, большое уважение. Вы возглавили современный этап развития АК «Туламашзавод», который сейчас находится в группе наиболее оснащенных современных предприятий в России. Именно Вы стояли у истоков развития ракетного производства в акционерной компании «Туламашзавод».

Значителен вклад, который Вы вносите в развитие оборонной отрасли региона и страны, в дело защиты Отечества, подготовку новых кадров. Размеренный ритм жизни – это не о Вас и не для Вас. Ваш стиль - это энергия, напор, которые Вы проявляете и в работе, и в жизни. На Востоке есть выражение: «Идя по пути добра, не делай меньше, чем можешь сделать». От того, кто много делает, и ожидают большего. Уверены, что у Вас еще много сильных и важных идей, которые предстоит воплотить. И это не только успехи в сфере производства, но и Ваше активное личное участие в благотворительности, в культурных и социальных проектах во благо и для людей и региона.

Уважаемый Евгений Анатольевич! В день юбилея от души благодарю Вас за сотрудничество, которое связывает наши предприятия многие годы. Специалисты АК «Туламашзавод» достойно претворяют в жизнь разработки, создаваемые в Конструкторском бюро приборостроения. Уверен, что в нашем дальнейшем содружестве мы вместе решим все важнейшие стратегические задачи.

О Ваших заслугах говорят высокие государственные награды. Именно такие люди, как Вы, развивая и совершенствуя отечественную науку и промышленность, заботятся о процветании и безопасности нашего Отечества.

Уважаемый Евгений Анатольевич! Желаю Вам здоровья, желаний, мечты и силы для их воплощения, верных друзей рядом и семейного благополучия. Пусть будет жизнь расцвечена красками счастья, пусть трудности только закаляют, пусть в душе будет цветущий сад, в котором осень не наступит никогда, а Ваши оптимизм и основательность рушат все препятствия! Пусть Вам сопутствует творческий успех на благо России! Желаем свершения всех Ваших планов и замыслов!

В. В. Ковалёв, Заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» - управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»

Генеральный директор АО ЦКБА Хомяков А.В.

Уважаемый Евгений Анатольевич!

От имени коллектива АО ЦКБА и себя лично сердечно поздравляю Вас с Юбилеем!

Вы настоящий продолжатель славных традиций тульских оружейников, под Вашим руководством уверенно и поступательно развивается один из крупнейших флагманов оборонно-промышленного комплекса региона.

Масштабные программы, которые были реализованы на предприятии, позволили производственному объединению Туламашзавод занять лидирующие позиции в отрасли. Ведется широкомасштабная модернизация технической базы завода, внедряются новейшие производственные и управленческие технологии, налажена эффективная система подготовки кадров, расширяются партнерские связи, повышается конкурентоспособность продукции.

Полвека в оборонной отрасли — это серьезный повод для осмысления пройденного пути, навсегда связанного с заводской оружейной Тулой. И, оглядываясь на все эти годы, о таком человеке, как Вы можно говорить только как о высоком профессионале - и по производственным меркам, и по социальным, и по человеческим. Значительный вклад, который вы вносите в развитие отечественного машиностроения, оценен по достоинству высокими наградами.

От всей души желаю Вам благополучия и крепкого здоровья. Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придают Вам силы для новых свершений и успехов во всех направлениях Вашей деятельности!

Генеральный директор АО ЦКБА Хомяков А.В.