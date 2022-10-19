В Тульской области сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню со стрельбой, чтобы задержать нарушителя Фото: материалы пресс-служб

16 октября в Тульской области экипаж ДПС ГИБДД - младший лейтенант полиции Максим Мельников и капитан полиции Николай Скоропупов - в ходе патрулирования в Богородицке заметили автомобиль ВАЗ-2112, который двигался неровно, нарушая правила безопасности дорожного движения. Правоохранители попытались его остановить, но водитель отказался подчиняться и поехал дальше.

Тогда, включив проблесковые маячки и сирену, инспекторы погнались за автомобилем, который помчался прочь на высокой скорости, то и дело совершая опасные маневры. В ходе погони инспекторы несколько раз через громкоговоритель требовали от водителя остановиться, но ВАЗ только увеличивал скорость. Тогда один из офицеров, выбрав безопасный участок дороги, сделал предупредительные выстрелы из табельного оружия в воздух. После этого водитель остановил машину, но заблокировал двери и отказался покидать салон. Извлечь его удалось только после того, как стражи порядка разбили переднее боковое стекло и надели на злоумышленника наручники. Но даже после задержания молодой человек продолжал оказывать сопротивление. Водителем оказался ранее судимый и не имеющий водительских прав 18-летний местный житель, а в салоне автомобиля оказались его 11-летний брат и 16-летняя знакомая. Также при проверке документов установили, что автомобиль не зарегистрирован в установленном законом порядке и принадлежит матери правонарушителя.

По итогам этого приключения на владелицу машины составили протокол за передачу управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему водительских прав и назначили административный штраф 30 000 рублей. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. В отношении самого нарушителя инспекторы составили целый ряд административных материалов за вождение автомобиля лицом, не имеющим водительских прав (штраф 5000 рублей), за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке (штраф 800 рублей), за управление автомобилем, не зарегистрированным в законном порядке (штраф 500 рублей), за управление автомобилем лицом, не указанным в страховом полисе (штраф 500 рублей) и за нарушение требований к перевозке детей (штраф 3000 рублей). Также в отношении родителей несовершеннолетних пассажиров составили административные протоколы за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.