В Плавске Тульской области загорелась сушилка для семян подсолнечника Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 18 октября в 15:19, в службу МЧС Тульской области сообщили о пожаре в сушилке для подсолнечника в деревне Новое Жуково Плавского района. На место происшествия выехали семь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Прибыв на место происшествия в 15:21, пожарные ликвидировали горение к 18.00.

В результате происшествия сгорели семена подсолнечника в сушилке, никто из людей не пострадал.

Причина пожара устанавливается.