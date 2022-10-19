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Происшествия19 октября 2022 6:45

В Плавске Тульской области загорелась сушилка для семян подсолнечника

В результате происшествия сгорели семена в сушилке, никто из людей не пострадал
Источник:kp.ru
В Плавске Тульской области загорелась сушилка для семян подсолнечника

В Плавске Тульской области загорелась сушилка для семян подсолнечника

Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 18 октября в 15:19, в службу МЧС Тульской области сообщили о пожаре в сушилке для подсолнечника в деревне Новое Жуково Плавского района. На место происшествия выехали семь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Прибыв на место происшествия в 15:21, пожарные ликвидировали горение к 18.00.

В результате происшествия сгорели семена подсолнечника в сушилке, никто из людей не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

В Плавске Тульской области загорелась сушилка для семян подсолнечника

В Плавске Тульской области загорелась сушилка для семян подсолнечника

Фото: материалы пресс-служб

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