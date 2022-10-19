В Плавске Тульской области загорелась сушилка для семян подсолнечника
Фото: материалы пресс-служб
Накануне, 18 октября в 15:19, в службу МЧС Тульской области сообщили о пожаре в сушилке для подсолнечника в деревне Новое Жуково Плавского района. На место происшествия выехали семь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.
Прибыв на место происшествия в 15:21, пожарные ликвидировали горение к 18.00.
В результате происшествия сгорели семена подсолнечника в сушилке, никто из людей не пострадал.
Причина пожара устанавливается.
В Плавске Тульской области загорелась сушилка для семян подсолнечника
Фото: материалы пресс-служб