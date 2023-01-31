В Туле эвакуируют образовательные учреждения из-за анонимного сообщения о минировании

В Туле эвакуируют образовательные учреждениям из-за анонимного сообщения о минировании Фото: соцсети

Сегодня, 31 января, в Туле и области эвакуировали несколько образовательных учреждений. Причина: в школы и вузы поступило анонимное сообщение о минировании.

Всех детей и преподавательский состав оперативно эвакуировали в предназначенные для этого объекты гражданской обороны. В данный момент здания осматривают сотрудники правоохранительных органов со служебными собаками.

Напомним, что вчера, 30 января, в Алексине эвакуировали 13 образовательных учреждений, а также студентов и сотрудников филиала Всероссийского государственного университета юстиции по той же причине. В связи с этим школы перевели на дистанционное обучение.