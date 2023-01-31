Шеф-кондитер «Natura» Анастасия Баловнева: Почему важно найти свое дело

Анастасия Баловнева - шеф-кондитер «Natura».

Тула меняется… Меняется в лучшую сторону. И не только, потому что городу вернули полноценный старый город, построили современную стильную набережную… Дело тут и в самой атмосфере! С каждым годом Тула все больше претендует на малую столицу модных заведений. Стаканчик миндального латте стал обычным аперитивом перед обедом, а доставка на дом из любимого ресторана - давно не роскошь, а повод уделить больше внимания семье или просто освободить свой вечер от долгой готовки.

Как развивается местное кондитерское дело? Что нужно для счастливой работы? Почему ошибки - это дело всей команды? Об этом и не только мы поговорили с нашим первым героем - шеф-кондитером Анастасией Баловневой.

«Natura» - новое атмосферное место в центре Тулы. Фото: Наталья КОНОВА

О движении в профессии

- Начнем с банального. Расскажите о том, как вы стали кондитером?

- Тут вроде все просто, но не совсем. С самого детства я увлекалась выпечкой, делала для близких сладкие подарки, при этом параллельно были и другие увлечения. Тортики были для меня хобби. Мне нравилось находить сложные рецепты и пытаться их повторить. Я с Украины, в 2015 году переехала в Тулу. Так получилось, что здесь и осталась. Сейчас у меня тут и семья, и родители, и друзья. Все это время я продолжала печь, но моими главными занятиями и заработком стали маникюр и брови. Я искала себя, но думала, что навсегда так и останусь в бьюти-сфере. Признаюсь, меня это угнетало, потому что периодически я чувствовала невыносимое выгорание. Мне хотелось найти такое дело, которое могло бы полностью поглотить и влюбить в себя.

- Этим делом и стало кондитерское искусство?

- Да. После переезда в Тулу я часто бывала в кофейне, где работал мой брат. Приносила туда свою выпечку, пила кофе, общалась. Со временем я стала печь уже для самой кофейни, это были несложные торты и печенье. Все готовила дома, своими руками, как умела к тому моменту. Это было интересное время!

Уже через год меня позвали работать в Mr.Cup, и, конечно же, я бросила все свои увлечения! Оттуда начался мой серьезный путь кондитера. Я успевала и печь, и ездить на обучение, и делать на заказ. Иногда приходилось работать и ночью. Я быстро росла, не щадила ни сил, ни времени. Поняла, что вот оно - то самое дело. В течение нескольких лет я успела поработать в популярных кофейнях, в некоторых до сих пор есть десерты, которые я разрабатывала.

Яйца пашот в сырном соусе - изумительно на завтрак и не только! Фото: Наталья КОНОВА

- Неужели ни разу не было выгорания, усталости?

- Была физическая усталость, особенно в праздники. У общепита их в принципе не бывает. Когда я устаю, то улетаю отдыхать далеко и надолго. Но даже с океана я умудряюсь продолжать контролировать все процессы в Туле. После отдыха я возвращаюсь обновленная и готова врываться в рабочие будни!

Мне никогда не хотелось уйти из сферы. Кондитерство - это про разнообразие. Всегда можно переключаться: надоели чизкейки, перейди к тортам, надоели торты, начни изучать, например, макаронсы. У меня так и было.

- Вы упомянули, что успевали учиться, расскажи поподробнее…

- Учебы было много. В основном, это очное обучение, мне нравится посещать живые классы. Я же самоучка, у меня домашняя манера работы, а мне хотелось узнать профессиональные фишки. Постановка руки, перемешивание… Это только кажется, что это мелочи, но на самом деле это очень важно. Я выбираю такое обучение, где не просто учат готовить десерт, а дают базу, с помощью которой можно приготовить разные позиции.

Почему «Natura» это место силы

- Что для вас сегодня «Natura»?

- Это проект, где собрался отличный коллектив. Каждого я знаю очень давно. Это ответственные люди, любящие свое дело. Все трудоголики, перфекционисты. (Улыбается.) Именно коллектив создает нашу атмосферу. У меня нет ощущения, что я хожу на работу, где нужно просто пахать. Мы делаем общее дело для людей. С душой.

Для Тулы это настоящий глоток воздуха, место силы, а еще «Natura» - достойный конкурент остальным заведениям. Здесь всегда вкусно, приятно и атмосферно. Завтрак или ужин, отдых или работа, романтический вечер или встреча с друзьями - это все мы.

- Вы жесткий шеф? Расскажите про свою команду и ваше общение.

- Скорее да, чем нет. Я люблю ответственных работников. «И так сойдет» — точно не про нас. Ужасный подход к работе. Мне нужно, чтобы человек полностью отдавался делу, вовремя включал голову. Я не кричу и не унижаю. Всегда аккуратно разговариваю. Да, иногда может проскочить неприятный тон, но все мы люди. Правильнее будет сказать так: «Я не жесткий, а справедливый шеф!»

Сейчас у меня два помощника. Обычно я сразу вижу, что человек не сможет работать у меня в команде. Мне важно, чтобы работник был стрессоустойчив и умел работать руками. Если это есть, остается дело за малым: передать знания, научить.

Авторские десерты - изюминка заведения.

- Как происходит разработка десертов?

- Сначала я думаю про концепцию заведения. Везде разные меню, разные гости, разный интерьер. Где-то есть витрина, а где-то нет. Блюда для витрины и для подачи гостю - разные блюда. В основном я делаю десерты, которые будут стоять в зале. Поэтому разрабатываю такую рецептуру, которая будет хорошо храниться.

Делаю проработку для себя, потом для команды, позже для гостей. Если все хорошо, то мы вводим десерт в меню.

- Были абсолютно провальные проекты?

- Нет, ни разу, но бывали ошибки. Они неизбежны, когда ты работаешь в команде и делегируешь свои задачи. Если к нам приходит обратная связь о каких-то недочетах, мы всегда исправляем, стараемся найти причину. Но такое было очень редко. Я очень ответственно подхожу к работе, поэтому провалов не было и, думаю, не будет.

- Какой десерт любите готовить больше всего?

- Всегда по-разному. Последнее время это были те самые макаронсы. Когда я нашла нужную рецептуру, мне захотелось делать новые вкусы и набить руку. Сейчас я меняю вектор направления. Меня интересуют более сложные десерты, которые отдаются по заказу, а не с витрины. Витрину я полностью освоила и готова передать знания помощникам, а вот сложным десертам мне еще предстоит научиться. Раньше у меня просто на это не было времени.

- Эти нововведения вы планируете привнести в «Natura»?

- Да, витрина так и останется, но появятся special-десерты эксклюзивно для «Natura».

Макаронсы от шеф-кондитера заставят вас возвращаться сюда снова и снова. И не только они - здесь вкусно все. Фото: Наталья КОНОВА

О Туле

- В какие заведения вы ходите отдохнуть, попить кофе, например?

- Сладкое я ем только там, где работаю. Я знаю, из чего это приготовлено, сроки хранения и прочее. Но это ни в коем случае не принципиальная позиция. Я хожу и в другие кофейни, и поесть, и выпить кофе, у меня в каждом заведении есть блюда фавориты. Но если говорить про десерты, то это просто дело вкуса. Я привыкаю к месту, где работаю и мне нравится там все: начиная от меню, заканчивая коллегами. Для меня это уже больше, чем просто работа. Не вижу смысла заниматься делом там, где тебе не нравится.

- Как вы оцениваете развитие кондитерства в Туле? Следите за работой коллег?

- Я считаю, что последние полтора года или год все хорошо развивается. Видно, как все прокачивают свои скиллы, учатся новым фишкам, совершенствуют десерты. За коллегами особо не слежу, не вижу смысла. Но иногда мне присылают посмотреть похожие работы на мои. У каждого есть свой клиент, свой заказчик. Я не подписана ни на кого, чтобы лишний раз не засорять память. Это лучше, чем повторять за кем-то.

- А как же насмотренность?

- Она очень важна, безусловно. Любому начинающему кондитеру она нужна. Наблюдать за коллегами или смотреть картинки на Pinterest - это нужно.

Я за вдохновение, за развитие вкуса. Нужно уметь сочетать в себе насмотренность и опыт свой или других. Когда я только начинала серьезно заниматься кондитерством, у меня много чего не получалось. Кучу продуктов переводила в никуда, просто потому что не могла сделать нужное. Но это все дома, конечно. Много слез и разочарований, опускались руки. Но я понимала, что, если смогли другие, значит смогу и я.

- Работаете ли вы на другие проекты?

- Нет, мне не хватает времени. Если я в проекте, то я в нем целиком. Не получается распыляться на несколько, да и не хочу, чтобы в заведениях были одинаковые позиции. У каждого шефа свой почерк. Если я буду делать еще где-то, то будет сразу все понятно. Классно, когда есть разнообразие.

«Natura» - там, где вам точно будет уютно. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Понятно, что кондитеров много и у каждого свой почерк. Вы ощущаете свой стиль?

- Конечно! Гости узнают мои десерты. Меня это радует. В каждом десерте будет видна моя общая черта, особенная.

- Ваша витрина одна из немногих в Туле, где есть такое большое количество макаронсов. Верно?

- В Туле, в принципе, не так много заведений, где делали макаронсы. Я стремилась к тому, чтобы у нас было большое количество вкусов, как в Питере или в Москве. Минимум пять, но лучше десять. По отзывам, что я слышу, наши макаронсы - одни из самых лучших в городе. И я с этим согласна.

Кстати, стала обращать внимание, что местные заведения начинают вводить новую рецептуру, похожую на мою. Это можно понять даже зрительно. Не могу утверждать, но предполагаю, что я могла повлиять на эти изменения.

Это тоже неплохо – быть причастным к формированию стиля в целом.

- Спасибо большое за беседу. Обязательно побываем у вас в гостях.

А вот и адрес, куда непременно стоит попасть!

Новое атмосферное место в нашем городе:

"NATURA"

Тула, ул. Советская, дом 60, тел. (4872) 75-93-90.

Режим работы:

пн.-чт. 8-22

пт. 8-23

сб. 9-23

вс. 9-22.