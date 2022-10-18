В ходе частичной мобилизации из туляков сформировали два парашютно-десантных батальона Фото: материалы пресс-служб

17 октября в ходе оперативного совещания в правительстве Тульской области обсудили вопросы, связанные с боевым слаживанием мобилизованных туляков.

Как доложил врио командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Алексей Быков, из числа мобилизованных жителей региона сформировали два парашютно-десантных батальона, которые проходят сейчас боевую подготовку на двух полигонах. Их учебно-материальная база позволяет в полном объеме провести боевое слаживание подразделений. Для максимально качественной подготовки бойцов, по инициативе губернатора к работе с батальонами привлекли 50 инструкторов.

Подготовка идет по нескольким специальностям, а завершится слаживание комплексным занятием с составлением акта о готовности подразделений к выполнению боевых и специальных задач.

Также мобилизованные жители Тульской области проходят подготовку и в других воинских частях. По поручению Алексея Дюмина прошли рабочие встречи с командованием воинских частей и беседы с мобилизованными. Проверили организацию быта и питания военнослужащих, их обеспечение обмундированием и экипировкой, ход боевых занятий. В некоторых частях вопросы боевого слаживания проработаны недостаточно, в редких случаях выявлены проблемы с обмундированием и экипировкой.