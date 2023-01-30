В Алексине эвакуировали 13 школ: поступило анонимное сообщение о минировании Фото: соцсети

Сегодня, 30 января, в Алексине эвакуировали 13 образовательных учреждений. Причина - в школы поступило анонимное сообщение о минировании.

Всех детей и преподавательский состав оперативно эвакуировали в предназначенные для этого объекты гражданской обороны. В данный момент здания осматривают сотрудники правоохранительных органов со служебными собаками.

Как сообщил глава администрации города: «ситуация находится на контроле».

Также, стали поступать сообщения о эвакуации школ в Заокском и Киреевском районах.