Тысяча тюльпанов для Ясной Поляны Фото: материалы пресс-служб

– Гордимся тем, что на протяжении многих лет имеем возможность помогать музею сохранять мемориальный облик территории, – отметил председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Пейзажи Ясной Поляны были источником вдохновения для Льва Толстого и многих его гостей. Поэтому так важно, чтобы современное и будущие поколения имели возможность видеть их и, может быть, благодаря этому лучше понимать творчество Льва Николаевича, проникаться духом той эпохи.

Тысячу луковиц красных и белых тюльпанов высадили сегодня на парадных клумбах у дома Волконского депутаты и члены Молпарламента вместе с сотрудниками музея-усадьбы. Это одно из самых узнаваемых мест Ясной Поляны, а потому работать здесь особенно ответственно.

Вначале, по традиции, немного истории от заведующего мемориальным природным комплексом музея Владислава Воронцова. Он рассказал, что тюльпаны были популярны в русских усадьбах. Росли они в Ясной и в толстовские времена.

Владислав провел инструктаж, ведь чтобы будущей весной тюльпановая клумба порадовала своей красотой, важна техника посадки. Цветы разместили в три ряда: средний – белые, крайние – красные. Волонтерам объяснили, какими должны быть глубина заделки луковиц, расстояние между ними и другие важные нюансы, ведь даже для постоянных участников акции этот вид работ – новый.

– В Ясной Поляне много всего уже посадили, елки, березы, яблони, а вот цветы впервые сажаем. Надеемся, что благодаря этому весной наша любимая Ясная Поляна станет еще красивее, – рассказал депутат Сергей Гребенщиков.

Тысяча тюльпанов для Ясной Поляны Фото: материалы пресс-служб

Вопреки прогнозам синоптиков за час до начала акции начался ливень, но акцию решено было не переносить. Да и природа все-таки сжалилась, предоставив небольшое «окошко» без дождя.

– Дождь прошел и это хорошо, лучше сажать луковицы во влажную землю, – говорит опытный садовод, депутат Галина Алешина.

– Смотрю на эти грядки, а вижу, как весной здесь цветут замечательные цветы, – сказал депутат Юрий Цкипури. – Ясная Поляна святое, поэтому участвовать в ее благоустройстве очень приятно.

– Надеюсь, весной сюда приедет много людей со всей страны, чтобы полюбоваться одним из красивейших мест нашей Родины, – отметила депутат Виктория Ермакова.

– Ясная Поляна – визитная карточка не только Тульской области, но всей нашей страны, поэтому для депутатов – особенная гордость работать здесь, – считает депутат Дмитрий Афоничев.

– Несмотря на то, что сейчас наша страна переживает очень непростой период, мы сажаем цветы в Ясной Поляне, чтобы на будущий год увидеть здесь красивые клумбы. Жизнь не останавливается! – поделился впечатлениями депутат Илья Киндеев.

Наравне со старшими коллегами работали члены нового состава Молпарламента. Для них волонтерский десант в Ясной – первый, многие даже в усадьбу приехали впервые, например, Анастасия Калганова.

– Тюльпаны сажаю не в первый раз. У нас есть дача, и у бабушки цветы не раз сажали. А вот в Ясной Поляне я впервые в жизни, и поэтому особенно интересно работать здесь, – рассказала девушка.

Тысяча тюльпанов для Ясной Поляны Фото: материалы пресс-служб

– Погода не испугала. Ясная Поляна – большой туристический центр нашей области, сюда стремится попасть каждый, кто приезжает в регион, и поэтому очень здорово, что довелось здесь поработать, – сказал член парламента Александр Желтоногов. – Когда мы с семьей сюда приезжаем, всегда обращаем внимание на красивые цветники. Приятно будет увидеть те, в создании которых мы приняли участие.

Луковицы засыпали рыхлой землей, а потом укрыли еловым лапником. Так им будут не страшны морозы и оттепели, и весной можно ждать пышного цветения.