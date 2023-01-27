РФС снял запрет на регистрацию новых игроков для тульского "Арсенала" Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Напомним, бывший футболист "Арсенала" Евгений Макаров подал заявление в Российский футбольный союз, так как был нарушен срок выплаты заработной платы футболиста. Ранее клуб перестал включать футболиста в заявку после того, как он отказался идти на существенное понижение зарплаты.

Таким образом, клуб был обязан погасить Маркову задолженность по единовременной выплате, а также проценты за задержку зарплаты и отпускные.

В качестве обеспечительной меры в декабре 2022 года на "Арсенал" наложили запрет на регистрацию новых игроков, которое начало действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение решение РФС в том случае, если решение не будет исполнено в полном объеме.

Сегодня, 27 января, с команды сняли запрет на регистрацию новых игроков. Данное решение приняла Палата Российского футбольного союза по разрешению споров.