Тульский «Арсенал» на сборах сыграет свой первый матч с новым главным тренером Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 26 января в 17:00 на учебно-тренировочном сборе «Арсенал» сыграет свой первый матч в 2023 году против футбольного клуба «Сутьеска», выступающего в Первой лиге чемпионата Черногории. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Матч транслироваться не будет, но на официальном сайте и в социальных сетях оружейников будет организована текстовая трансляция.

Напомним, что 15 января 2023 года новым главным тренером команды стал Александр Сторожук.