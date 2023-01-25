Под Тулой в ДТП с микроавтобусом и фурой предварительно погибло 9 человек

В ДТП под Тулой предварительно погибло 9 человек Фото: материалы пресс-служб

25 января, на 734 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» произошло ДТП, в котором по предварительной информации погибло 9 человек.

На данный момент известно, что микроавтобус Volkswagen, в котором находились пассажиры, выехал на полосу встречного движение и столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ». После, оба транспортных средства съехали в кювет с последующим опрокидыванием: пассажирский автобус оказался под фурой.

В ДТП под Тулой предварительно погибло 9 человек Фото: материалы пресс-служб

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Ход и результат проверки находятся на контроле у прокураторы области. На месте ДТП работают сотрудники МЧС, городской службы спасения, ГИБДД, а также следователи и криминалисты.

Продолжается поиск погибших и раненых, так как неизвестно какое количество человек находилось в автобусе.