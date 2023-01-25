Правильный выбор

– Когда перед человеком стоит непростая задача: сделать важный выбор – выбор будущей профессии, жизненного пути, нельзя полагаться на интуицию, советы знакомых или друзей, близкое расположение учебного заведения к дому. Необходимо выбирать качественное среднее профессиональное образование, гарантирующее востребованность на рынке труда и успешную карьеру.

История Богородицкого политехнического колледжа насчитывает 66 лет. Это значительная цифра в жизни учебного заведения, сыгравшего большую роль в развитии нашего города. Сегодня это многоуровневое и многопрофильное образовательное учреждение, идущее в ногу со временем, занимающееся учебной работой в единой связке с теми экономическими целями и задачами, которые стоят перед регионом.

На сегодняшний день в колледже обучается 937 студентов. Учебное заведение играет большую роль в подготовке кадров для электроники, машиностроения, транспортной отрасли, сферы экономики и управления, сервиса и туризма.

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Современная материально – техническая база и высококвалифицированный педагогический коллектив являются залогом успешной подготовки молодых квалифицированных рабочих и специалистов. Об этом свидетельствуют призовые места обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах, научно – практических конференциях.

Высококвалифицированных выпускников всегда ждут предприятия и организации региона, с которыми подписаны договоры о сотрудничестве. Социальными партнёрами колледжа являются АО «Ресурс», ООО «Завод 423», ООО «ПП ШЭЛА», ООО «Световод», ООО «Альянс», ООО «Альфа», ООО «ЛИНК ПРОМОБОРУДОВАНИЕ» и другие.

Богородицкий политехнический колледж даёт активным и инициативным обучающимся максимально полно раскрыть свои таланты. Более десяти направлений внеучебной деятельности не оставляют шансов на скучную жизнь.

С 1 июня 2023 г. начинает работу приёмная комиссия. Абитуриентов ждут 215 бюджетных мест. Приём осуществляется на очное и заочное отделения.

Предлагаем выпускникам школ сделать правильный выбор для получения качественного среднего профессионального образования.