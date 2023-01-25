Залог успешного будущего

О том, какие преимущества предоставляет абитуриентам обучение в Тульском институте (филиале) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), рассказывает директор института, доктор исторических наук, доцент Лариса Юрьевна Казанина.

– Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) – один из крупнейших юридических вузов страны, а также единственное высшее учебное заведение, подведомственное Министерству юстиции Российской Федерации.

Университет имеет 15 филиалов, в числе которых и Тульский институт, который готовит квалифицированные кадры уже более 27 лет. Институт ведет подготовку по всем уровням юридического образования, а также осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования.

С 2019 года ведется набор в колледж института по специальности «Право и судебное администрирование». В прошлом году также стала реализовываться специальность «Правоохранительная деятельность», ориентированная на подготовку специалистов среднего звена для правоохранительных органов. Прием абитуриентов в колледж осуществляется по среднему баллу аттестата. Для поступающих на базе 9 классов ежегодно выделяются бюджетные места, а для выпускников 11 класса возможно обучение на платной основе.

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На юридическом факультете института осуществляется обучение по направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат и магистратура), а также по программам специалитета «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Правоохранительная деятельность».

Для поступления на программы бакалавриата и специалитета выпускникам школ необходимо предъявить результаты ЕГЭ, полученные не ранее 2019 года, по русскому языку, истории и обществознанию. Выпускники колледжей, а также поступающие, желающие получить второе высшее образование, имеют право сдавать вступительные испытания, проводимые институтом самостоятельно, по следующим дисциплинам: русский язык, история государства и права России, основы государства и права.

Головной вуз осуществляет отбор студентов для обучения в Военном учебном центре. Граждане, прошедшие обучение в нем, не подлежат призыву на военную службу по окончании учебного заведения.

Высокое качество обучения обеспечивают преподаватели-профессионалы, имеющие значительный практический опыт работы, который они успешно передают студентам. Мы постоянно работаем над совершенствованием образовательного процесса, улучшаем материальную базу, что создает необходимые условия для качественной подготовки студентов.

Важно, что учебный процесс – это не только изучение дисциплин, но и активная внеучебная деятельность. Наши студенты регулярно участвуют в различных проектах, конкурсах и олимпиадах регионального, всероссийского и международного уровня, а также являются получателями именных стипендий, лауреатами творческих конкурсов и фестивалей.

Сегодня Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) – один из центров юридического образования и науки в Тульской области. В настоящее время здесь обучается более 2 000 студентов. Выпускники всегда востребованы на рынке труда и успешно применяют полученные знания, работая не только в органах юстиции, но и в других государственных и коммерческих организациях, а также являются судьями, прокурорами, адвокатами и нотариусами.

Приемная кампания 2023

В 2023 году Тульский институт впервые открывает набор абитуриентов на программу магистратуры «Правозащитная и правоохранительная деятельность» очной формы обучения. Магистрантам очной формы обучения предоставляются все социальные гарантии, установленные федеральным законодательством для студентов вузов, включая отсрочку от призыва на военную службу в Вооруженные Силы РФ (если образование данного уровня гражданин получает впервые).

Для поступления в магистратуру необходимо сдать вступительный междисциплинарный экзамен на знание основных отраслей права.

В мир права

Всем абитуриентам будет полезно знать, что ВГУЮ (РПА Минюста России) ежегодно проводит олимпиаду школьников «В мир права» для учащихся 7-11 классов. Олимпиаде присвоен 3-й уровень, для победителей и призеров предусмотрены следующие льготы:

Победителям и призерам из числа учащихся 11 класса:

• по профилю «Право» – поступление в Университет юстиции без вступительных испытаний;

• по профилю «История» – 100 баллов за ЕГЭ по предмету «история».

Победителям и призерам из числа учащихся 7-10 классов предоставляется право принять участие сразу в заключительном этапе олимпиады в следующем году.