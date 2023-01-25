Учиться, чтобы работать!

Директор Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий Лидия Васильевна Мишкина:

Директор Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий Лидия Васильевна Мишкина

– Тульский колледж строительства и отраслевых технологий – это профессиональное образовательное учреждение, стратегия которого направлена на подготовку востребованных на рынке труда квалифицированных кадров для отраслей экономики региона. Сегодня мы отовсюду слышим о цифровой трансформации, новой технологической революции и надвигающихся изменениях. На практике видим, как благодаря созданию высокотехнологичных производств и современных рабочих мест в нашем регионе меняется и сфера профессиональной деятельности рабочих, техников и технологов. В связи с этим всё чаще появляется вопрос: «Как современной профессиональной школе соответствовать вызовам современности, выпускать в профессиональный мир готовых к актуальной жизненной модели, мотивированных специалистов, владеющих цифровыми компетенциями?».

Основными направлениями подготовки кадров в колледже являются технологии строительства, жилищно-коммунального хозяйства, сварочного производства, легкой промышленности; парикмахерское искусство, гостиничный сервис и туризм, информационная безопасность. В декабре 2022 года завершилась реорганизация образовательного учреждения: к колледжу присоединился Тульский коммунально-строительный техникум. Теперь это одно большое государственное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий». Добавились новые специальности: земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет, информационные системы и программирование; для абитуриентов открываются широкие возможности обучения, направлений стало еще больше.

Колледж – признанный лидер в региональном профессиональном образовании, участник Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России», лауреат Национального конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации», многократный лауреат конкурса «100 лучших ссузов России», участник Книги рекордов России за участие в патриотическом проекте «Звезда Победы», победитель региональной премии «Тульский бренд – 2020», победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2021», участник Федерального Реестра «Всероссийская Книга Почета» 2022 года.

В ноябре 2022 года в колледже, в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», состоялась торжественная церемония открытия мастерских по приоритетной группе компетенций «Строительство». Открыты три новые мастерские по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», «Сантехника и отопление». Мастерские оснащены современным высокотехнологичным учебно-производственным оборудованием, позволяющим проводить региональные чемпионаты профессионального мастерства среди обучающихся в колледжах региона, а также среди специалистов организаций-работодателей.

Учиться, чтобы работать!

Ежегодно студенты колледжа проходят обучение в ГУ ДПО Тульской области «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области». Такая подготовка направлена на всестороннее развитие и совершенствование личностных качеств обучающихся, повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций в регионе.

Колледж уже 5 лет реализует федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по новым и перспективным профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда, ТОП-50. Выпускники колледжа при прохождении государственной итоговой аттестации сдают демонстрационный экзамен и получают доступ в электронной системе к специальному документу – паспорту, в котором зафиксированы все результаты независимой оценки уровня профессиональной подготовки молодого специалиста.

В 2022 учебном году в колледже открылось новое направление подготовки специалистов «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». По окончании обучения выпускникам будет присвоена квалификация специалиста по защите информации.

Можно назвать многие аспекты образовательной деятельности и долго перечислять достижения колледжа, их предостаточно. Но всегда остается в приоритете высокий уровень профессиональной подготовки выпускников, грамотное построение учебного процесса, современное оснащение учебных производственных площадок и аудиторий, инновационные программы обучения, квалифицированный коллектив педагогов, интересная и насыщенная событиями студенческая жизнь. И все это есть в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий.