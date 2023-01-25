В авангарде сельхозобразования

– Наш колледж является одним из ведущих в регионе по качеству и объему предоставляемых услуг и одним из самых крупных по контингенту. В настоящий момент в колледже обучаются около 1500 студентов в г. Тула и структурных подразделениях: г. Венев, рабочий поселок Чернь, Болохово (учебные поля).

Директор Тульского сельскохозяйственного колледжа им. И. С. Ефанова Олег Глотов

С сентября 2022 года в рамках проекта «Цифровое сельское хозяйство» в колледже реализуется новая специальность «Компьютерные системы и комплексы».

Всего же в тульском колледже обучают ребят сразу по 15 специальностям и шести профессиям, а в год выпускают около 400 квалифицированных специалистов. В востребованности выпускников сельхозколледжа сомнений нет. Большинство из тех, кто заканчивает обучение, сразу же устраиваются на ведущие сельхозпредприятия не только нашего региона, но и соседних областей.

Так, например, у нас в колледже есть уникальный тренажер зерноуборочного комбайна — единственный такой на всю Россию в профессиональных учебных заведениях, который нам помогли приобрести наши социальные партнеры. Благодаря виртуальной кабине студенты могут познакомиться со способами управления зерноуборочного комбайна и даже научиться управлять им, не покидая стен учебного заведения. Конечно, это не единственное новшество, появившееся здесь за последнее время.

В колледже полностью обустроена мастерская «Сити-фермерство». В ней ребята учатся выращивать различные культуры прямо в помещении, используя метод гидропоники. Как отмечают сотрудники колледжа, такой метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным фермерством.

Также в колледже появились еще три новые мастерские. Одна из них – «Сельскохозяйственные биотехнологии», оборудование которой позволяет ребятам изучить способы микроклонального размножения растений, а вторая мастерская «Агрономия» используется юными агрономами для изучения семян посадочных культур. Все мастерские получили инновационное оборудование. Все это пробуждает в учащихся еще больший интерес к сельскому хозяйству. Теперь здесь есть ламинарные боксы, гидропонные установки и прочее специфическое оборудование.

- Для мастерской «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» приобретен новый современный трактор, экскаватор-погрузчик в дополнение к уже имеющемуся комбайну. Если раньше нам приходилось брать машины напрокат на время у наших партнеров-работодателей, то теперь студенты смогут заниматься на них каждый день.

Модернизация тульского сельхозколледжа стала возможно благодаря национальному проекту «Образование». Именно в его рамках учебное учреждение выиграло грант в размере 37 миллионов рублей.

Современные мастерские доступны не только студентам нашего колледжа, но и ребятам из других учреждений среднего профессионального образования, а также учащимся общеобразовательных школ. Так с ноября по декабрь 2022 года 224 школьника получили первую профессию, занимаясь в мастерских колледжа: Агрономия, Сити-фермерство, Сельскохозяйственные биотехнологии, Эксплуатация сельскохозяйственных машин.

В ноябре-декабре 2022 года в колледже на базе инновационных мастерских прошли стажировку преподаватели и мастера производственного обучения из разных регионов России: Иркутской, Томской областей, Краснодарского края.

Новая техника и оборудование, новые проекты предоставляют студентам возможность получить в стенах колледжа профессиональные навыки, необходимые для дальнейшей работы на ведущих предприятиях АПК Тульской области.