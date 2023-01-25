Депутаты поддержали кандидатуру Ильи Беспалова на должность главы администрации Тулы

Депутаты поддержали кандидатуру Ильи Беспалова на должность главы администрации города Фото: материалы пресс-служб

В комиссию по проведению конкурса на должность главы администрации города Тулы в декабре 2022 года поступили документы от четырех претендентов. По результатам оценки представленной ими концепции программы социально-экономического развития и ответов на вопросы конкурсной комиссией были определены два кандидата, набравшие наибольшее количество баллов: первый заместитель главы администрации города Тулы Илья Беспалов и заместитель главы администрации города Новомосковска Федор Сизов. Соответствующее решение конкурсной комиссии было направлено в Тульскую городскую Думу.

В среду, 25 января, на 45-м очередном заседании Тульской городской Думы депутаты единогласно проголосовали за назначение Ильи Беспалова главой администрации Тулы.

Ольга Слюсарева поздравила его с избранием и выразила надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом по решению общегородских вопросов.

– Депутаты хорошо знают Илью Ильича, не первый год работают с ним. Сегодня мы поддержали его. Уверена, что Тульская городская Дума и администрация будут работать в одной команде. При поддержке Губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, Правительства области и, конечно же, туляков, мы будем трудиться на благо жителей города-героя, повышение качества их жизни и создание условий для комфортного проживания, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

Илья Беспалов поблагодарил депутатов Тульской городской Думы за оказанную поддержку и отметил важность совместной работы:

– Администрация города, где я работаю с 2011 года, делает все, чтобы областная столица становилась лучше и комфортнее. И эту работу необходимо продолжать. Вектор развития задан Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Я готов работать в команде профессионалов, знаю, в каком направлении двигаться дальше, чтобы любимый город становился еще лучше. Главное – все делать вместе, сообща, при участии и поддержке жителей.