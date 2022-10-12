Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким Николая Петрунина
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Как стало известно сегодня, на 47-м году жизни после тяжелой болезни скончался депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по энергетике Николай Петрунин, который представлял в парламенте Тульскую область.
Губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования его родным и близким.
«Николай Юрьевич был настоящим патриотом, открытым, неравнодушным, отзывчивым человеком. Всегда душой болел за регион, внес большой вклад в реализацию значимых для жителей области проектов.
Светлую память о Николае Юрьевиче мы сохраним в наших сердцах».