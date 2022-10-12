Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким Николая Петрунина Фото: материалы пресс-служб

Как стало известно сегодня, на 47-м году жизни после тяжелой болезни скончался депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по энергетике Николай Петрунин, который представлял в парламенте Тульскую область.

Губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования его родным и близким.

«Николай Юрьевич был настоящим патриотом, открытым, неравнодушным, отзывчивым человеком. Всегда душой болел за регион, внес большой вклад в реализацию значимых для жителей области проектов.

Светлую память о Николае Юрьевиче мы сохраним в наших сердцах».