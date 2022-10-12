«Пряники Поляковой» - тот самый тульский вкус

Это медовые лакомства от Кондитерской фабрики "Тульский пряник" - жители Тульского региона гораздо лучше знают продукцию под брендом «Пряники Поляковой». Когда к выпечке вкусного угощения подходят с душой, то получается настоящий шедевр, с индивидуальным и узнаваемым вкусом, в лучших традициях мастеров медового хлеба.

Кондитерские цеха появились в Туле 24 года назад. С каждым годом ассортимент выпускаемой продукции обновляется, в современных условиях потребительского рынка нужно постоянно следить за спросом и удивлять уникальностью продукта.

- На сегодняшний день стратегия нашей работы придерживается главного -делать качественный продукт, - говорит генеральный директор кондитерской фабрики «Тульский пряник» Ирина Анатольевна Полякова. - Вся наша продукция соответствует ГОСТу. Мы используем только качественный мед местных пчеловодов, муку высшего сорта и свежие ягоды для начинки. Но не только сочетание свежих и качественных ингредиентов дают уникальный вкус нашим пряникам. Обязательным условием является конечно мастерство наших медовых хлебопеков. У них настоящие «золотые руки».

Генеральный директор кондитерской фабрики «Тульский пряник» Ирина Анатольевна Полякова.

Некоторые сотрудники работают на предприятии с момента основания: за это время они стали настоящими гуру своего дела и бережно хранят рецептуру своих вкусных изделий.

- Конечно мы придерживаемся традиционного исторического рецепта, - продолжает Ирина Полякова. - Но вносим свою изюминку в каждый новый вид пряника. Наверное поэтому, нашу продукцию так любят и советуют. У нас на производстве более 250 прекрасных пряничных форм, чтобы изготовить красивый и вкусный пряник для любого праздника. Сейчас стало популярным дарить тульский подарок с уникальной надписью или необычной формы. Мы можем сделать пряники на заказ по любым эскизам и с любыми надписями, логотипами и т. д.

- Если говорить про уникальность вкуса, наши пряники принципиально отличаются от множества других, представленных на рынке, - подчеркивает Ирина Анатольевна. Мы тщательно следим не только за рецептурой теста, но и за ассортиментом начинки. С недавних пор у нас добавилось несколько фруктовых начинок: брусника, лимон, апельсин и яблоко с корицей. Безусловно, остались традиционные яблочные, сливовые, клубничные, со сгущенкой. Очень гордимся своей линейкой «Тульские праздничные» - это сладкие поздравления «С Новым годом», «Рождеством Христовым», «8 Марта» и т. д. Такие пряники пользуются особым спросом. Также хочу отметить серию «Тульские сувенирные» - пожалуй, лучший подарок из пряничной столицы: и вкусный, и познавательный. Равнодушных нет: это пряники в форме матрешки, самовара, тульского кремля и т. д. Ну и конечно, детская серия: забавные формы пряников в виде машинок, ежиков, зайчиков и т.д. радуют ребенка даже больше, чем лакомство.

Все свои вкусные изделия производитель предлагает только свежими. Это значит, что выпекается ровно столько пряников, сколько потребитель купит. Продукция не складируется, каждый день - только свежие и ароматные пряники.

- Повышенный спрос потребовал от нашей фабрики расширения сети сбыта, - признается Ирина Полякова. - Кроме уже существующих договоров с различными торговыми точками, где можно встретить широкий ассортимент нашей продукции, мы открываем свои собственные фирменные магазины. Мы уже открыли три магазина: на улице Советской, 16, Советской 53-а. А и на проспекте Ленина.

То, что продукция КФ «Тульский пряник» пользуется неизменной популярностью у туляков, сомнений не вызывает. Фабрика - постоянный участник на региональных и выездных продовольственных выставках. Также семь лет подряд «Пряники Поляковой» удостоены региональной премии «100 лучших товаров России». И с 2019 года неизменный победитель народного признания «Тульский бренд».