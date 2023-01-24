«Богатство обязывает»: новая выставка в Тульской областной библиотеке

Экспозиция посвящена вкладу российских дореволюционных и современных предпринимателей в развитие культуры, науки, образования и социальной инфраструктуры страны.

В открытии выставки приняли участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, директор департамента развития предпринимательства министерства экономического развития Тульской области Светлана Квасова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин, председатель Тульского регионального отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов, директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей (г. Москва) Надежда Смирнова, первый заместитель генерального директора Тульского музейного объединения Марина Кузина, представители бизнеса.

Проект организован Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей совместно с партнерами из Тульской области и других регионов в рамках Всероссийского проекта «Наследие выдающихся предпринимателей» при поддержке Фонда президентских грантов.

Экспозиция знакомит с яркими дореволюционными и современными проектами, которые поддержали меценаты и благотворители Тульской, Липецкой, Воронежской областей и Санкт-Петербурга.

В рамках открытия выставки состоялся круглый стол «Сохранение и популяризация истории российского предпринимательства: региональный аспект». Предприниматели, историки, краеведы, музейные и библиотечные работники обсудили лучшие практики регионов по популяризации предпринимательства и развитию традиций меценатства в Тульской области.

«Данная выставка создана на основе данных о деятельности как дореволюционных, так и современных предпринимателей и з пяти регионов нашей страны, в том числе и тульской области. Она является частью постоянной работы музея предпринимателей, меценатов и благотворителей (г. Москва) и тульского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по изучению и популяризации вклада предпринимателей в социально-экономическое развитие страны. В нашей области с 2019 года действует музей Тульского предпринимательства в областном бизнес инкубаторе, где каждый желающий может ознакомиться с историей тульского бизнеса. Работа в регионе при поддержке Тульского областного отделения РИО и ТГПУ им. Л. Н. Толстого продолжается и нас ждут новые открытия по истории тульского бизнеса», - отметил Председатель ТРО «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Глухов

Для студентов и школьников будут проводиться бесплатные экскурсии и проектные сессии, где они могут разработать собственные благотворительные проекты.

Выставка будет открыта до 22 февраля 2023 года.

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