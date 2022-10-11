Тулячек приглашают проверить здоровье молочной железы в день открытых дверей

День открытых дверей, посвященный патологии молочной железы, пройдет 15 октября с 8.00 до 14.00 в медучреждении по адресу Тула, улица Плеханова, 201А.

В рамках мероприятия посетительницы смогут:

- получить консультацию врача онколога,

- по показаниям выполнить маммографию и УЗИ.

Женщинам, старше 40 лет, маммографию можно выполнить заранее в будние дни.

Прием будет вестись по предварительной записи через колл-центр по телефону: 8(4872)33-81-41.

При себе необходимо иметь: паспорт, полис и СНИЛС.