Тулячек приглашают проверить здоровье молочной железы в день открытых дверей
День открытых дверей, посвященный патологии молочной железы, пройдет 15 октября с 8.00 до 14.00 в медучреждении по адресу Тула, улица Плеханова, 201А.
В рамках мероприятия посетительницы смогут:
- получить консультацию врача онколога,
- по показаниям выполнить маммографию и УЗИ.
Женщинам, старше 40 лет, маммографию можно выполнить заранее в будние дни.
Прием будет вестись по предварительной записи через колл-центр по телефону: 8(4872)33-81-41.
При себе необходимо иметь: паспорт, полис и СНИЛС.