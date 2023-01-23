24 января в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Кирова, 194, 196, 198, 198-б, 200, 202, 202-а, 202-б; ул. Комарова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Вильямса, 1-29 (нечётн.), 29-а; ул. М. Расковой, 8, 8-а; ул. Белинского, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.); ул. Карпинского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.); ул. Панфиловцев, 1-23 (нечётн.), 6-28 (чётн.); ул. Кутузова, 57, 59; ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.); ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 53, 59, 49, 47, 41, 23; пер. Нефтяной, 4, 5, 7, 7/1, 9, 10, 10-б; Тупик реки Воронки, 1-17 (нечётн.), 4-32 (чётн.), 1-а, 1-б, 9-а, 13-а;
с 10:00 до 13:00 - ул. Пузакова, 3, 5, 11, 11/1, 13; ул. Демидовская, 78, 179, 179-а.