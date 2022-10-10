АО «Тулажелдормаш»: флагман железнодорожного машиностроения

Передовики производства АО «Тулажелдормаш»

АО «Тулажелдормаш» - это уникальный завод со 150-летней историей, который сегодня является флагманом железнодорожного машиностроения и имеет статус системообразующего в Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил руководство Группы ПТК за добросовестный труд.

Официальные грамоты были вручены Генеральному директору Группы ПТК Александру Силкину и Первому заместителю Генерального директора Группы ПТК Илье Постникову.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

- Целеустремленностью, самоотдачей и ответственным подходом к делу вы заслужили уважение коллег. Уверен, что опыт, знания и активная жизненная позиция будут и впредь помогать вам в работе, - отметил глава региона, Алексей Дюмин.

Глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев

С приветственными словами к сотрудникам АО «Тулажелдормаш» на заводе обратился и глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, который вручал официальные награды передовикам производства:

- Я хочу от всей души вас поздравить с вашим профессиональным праздником. Поделюсь с вами своими впечатлениями от увиденного на вашем предприятии: это действительно серьезное, важное, высокотехнологичное производство в сфере железнодорожного машиностроения. Мне очень отрадно констатировать, что АО «Тулажелдормаш» по праву является одним из флагманов в этом сегменте отечественной промышленности. Главной гордостью предприятия, конечно, являются люди - создавать такую замечательную технику под силу только настоящим профессионалам, коими, несомненно, является коллектив завода. Очевидно, что предприятие движется вперед, и я желаю вам дальнейшего неуклонного развития.