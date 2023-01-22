Водитель автомобиля Hyundai, который врезался в рекламный щит, находился в состоянии алкогольного опьянения Фото: соцсети

Напомним, что ночью 21 января на Городском переулке в Туле 19-летний молодой человек, управляя автомобилем Hyundai Solaris, не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Ему оказали медицинскую помощь.

Как оказалось позднее, парень находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться от преследующих его сотрудников полиции.

В отношении нарушителя составлено 4 административных протокола: за управление машиной без прав, проезд на красный свет, выезд на полосу встречного движения и невыполнение требования остановиться.