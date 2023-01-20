Туляки оформили в ВТБ автокредиты на 153 млн рублей в декабре

Всего за 2022 год ВТБ выдал клиентам в регионе 1,6 млрд рублей на покупку транспорта.

В минувшем году наибольшее количество автокредитов ВТБ в Туле выдал в феврале, июне и июле - ежемесячно от 172 до 190 млн рублей. Также активный интерес к автокредитованию туляки проявили в августе – тогда банк оформил автокредиты на 169,2 млн рублей. Тенденция во многом была связана с сезонным спросом и возобновлением льготной госпрограммы. Всего в 2022 году объем сделок по ней в регионе составил 15%.

В 2022 году туляки чаще всего выбирали марку Lada – отечественному автопрому отдали предпочтение 22% покупателей. Сохранился также высокий спрос на новые автомобили: за год доля сделок на первичном авторынке составила 68%.

- Покупка автомобиля для многих – очень серьезный шаг, требующий тщательного анализа существующих предложений на рынке по стоимости моделей и возможности их покупки. Сегодня самым ходовым вариантом среди новых машин становится продукция отечественных и китайских производителей. Объясняется это во многом продлением льготной программы автокредитования. Считаю, что в феврале-марте спрос на займы для покупки транспорта постепенно восстановится, – отметила Светлана Мужичкова, управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент.

По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.