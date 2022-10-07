Туляка, изнасиловавшего 18-летнюю девушку и 11-летнюю девочку, отправили на принудительное лечение в "психушку" Фото: Архив "КП"

53-летний житель Белева Тульской области, который обвинялся в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Как установило следствие, в июле 2002 года житель поселка Арсеньево на участке в Белеве избил 18-летнюю девушку, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем убил, после чего скрылся с места происшествия.

Вычислить причастность к этому преступлению местного жителя 1969 года рождения удалось только недавно, благодаря работе группы по раскрытию преступлений прошлых лет. Также в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что в ноябре 2012 года в одном из поселков Арсеньевского района он, угрожая 11-летней девочке из этого района убийством, изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера.

В ходе следствия мужчину проверила психолого-психиатрическая экспертиза, которая заключила, что он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а потому уголовное дело было направлено в суд с постановлением применить принудительные меры медицинского характера. В рассмотрении уголовного дела судом приняла участие прокуратура Белевского района.

Решением суда мужчина был направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.