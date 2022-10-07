100 кг прекурсоров, 2,5 кг мефедрона: в Тульской области ликвидировали нарколабораторию Фото: материалы пресс-служб

28 мая 2021 года сотрудники УФСБ ликвидировали нарколабораторию, находившуюся на территории Ленинского района Тульской области, а также задержали людей, непосредственно занимавшихся изготовлением наркотиков. Ими оказались безработные жители Тулы - 44-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Из незаконного оборота изъяли лабораторное оборудование, более 100 кг прекурсоров, наркотик «мефедрон» общей массой 2,5 кг и психотропное вещество массой 0,1 кг, приготовленные для дальнейшей продажи через интернет.

100 кг прекурсоров, 2,5 кг мефедрона: в Тульской области ликвидировали нарколабораторию Фото: материалы пресс-служб

16 июня 2022 года Тульский областной суд признал 44-летнего мужчину виновным в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 17 июня 2022 года Ленинский районный суд Тульской области признал виновной в том же преступлении 37-летнюю женщину и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Обвинительные приговоры вступили в законную силу. Уголовные дела в отношении осужденных расследованы УФСБ России по Тульской области.