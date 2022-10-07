Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 7:45

100 кг прекурсоров, 2,5 кг мефедрона: в Тульской области ликвидировали нарколабораторию

Задержали двоих местных жителей, варивших наркотики - 44-летнего мужчину и 37-летнюю женщину
Источник:kp.ru
100 кг прекурсоров, 2,5 кг мефедрона: в Тульской области ликвидировали нарколабораторию

100 кг прекурсоров, 2,5 кг мефедрона: в Тульской области ликвидировали нарколабораторию

Фото: материалы пресс-служб

28 мая 2021 года сотрудники УФСБ ликвидировали нарколабораторию, находившуюся на территории Ленинского района Тульской области, а также задержали людей, непосредственно занимавшихся изготовлением наркотиков. Ими оказались безработные жители Тулы - 44-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Из незаконного оборота изъяли лабораторное оборудование, более 100 кг прекурсоров, наркотик «мефедрон» общей массой 2,5 кг и психотропное вещество массой 0,1 кг, приготовленные для дальнейшей продажи через интернет.

100 кг прекурсоров, 2,5 кг мефедрона: в Тульской области ликвидировали нарколабораторию

100 кг прекурсоров, 2,5 кг мефедрона: в Тульской области ликвидировали нарколабораторию

Фото: материалы пресс-служб

16 июня 2022 года Тульский областной суд признал 44-летнего мужчину виновным в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 17 июня 2022 года Ленинский районный суд Тульской области признал виновной в том же преступлении 37-летнюю женщину и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Обвинительные приговоры вступили в законную силу. Уголовные дела в отношении осужденных расследованы УФСБ России по Тульской области.

Интересное