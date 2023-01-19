На диджея из Тульской области составили протокол за украинскую песню Фото: Алексей ФОКИН (фото)

19-летний молодой человек, проживающий в Новомосковске, во время новогоднего обращения Президента России Владимира Путина включил песню украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских. Кто-то из присутствующих снял это на видео и выложил в социальных сетях. Оно начало быстро распространятся и дошло до правоохранительных органов.

В адрес диджея возбудили административное дело по статье 20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации).