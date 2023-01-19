Туляки оформили в ВТБ ипотеку на 6,1 млрд рублей

Значительная часть сделок по ипотечным программам заключалась в декабре.

Средний размер займа в регионе составил 3,1 млн рублей. Около половины сделок пришлись на льготные госпрограммы. В целом по стране банк выдал 208 тыс. жилищных займов на сумму 964 млрд рублей.

Значительная часть сделок по ипотечным программам заключалась в декабре. Жители области за последний месяц года оформили в банке займов на 793 млн рублей. Высокий спрос в декабре связан с сезонным ростом активности и традиционными предложениями застройщиков, делавших скидки перед праздниками. Также важным фактором оказалось завершение старых условий госпрограмм поддержки ипотеки.

В течение года именно льготные госпрограммы являлись драйвером для роста ипотечного кредитования в регионе. По «Семейной ипотеки» за год жители области получили займы на 1,1 млрд рублей. Программа «Ипотека с господдержкой-2020» позволила приобрести новые квартиры на 1,6 млрд рублей. Также банк предоставил займы на покупку жилья специалистам в сфере IT на 12,6 млн рублей.

- Свое жилье – важнейшая покупка для большинства семей. В 2022 году огромной поддержкой для потенциальных покупателей оказались льготные программы. Они позволили многим тулякам не отказываться от сделок даже в непростой макроэкономической ситуации, а выбрать подходящую квартиру и порадовать семью новосельем. Продление госпрограмм позволит сохранить позитивные тенденции на ипотечном рынке. Для ВТБ предоставление жилищных займов – важная часть деятельности, причем во многом социальная. Мы предлагаем жителям области выгодные варианты сотрудничества и рады, что они выбирают нас в качестве финансовых партнеров, – отметила Светлана Мужичкова, управляющий ВТБ (ПАО) в Тульской области, старший вице-президент.

Банк в 2022 году продемонстрировал второй в своей истории результат по продажам жилищных кредитов. Ипотечный портфель банка на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись на 16%.

По прогнозам, в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Драйверами должны стать модернизация госпрограмм и дальнейшая цифровизация отрасли.