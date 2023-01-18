19 января в Туле без электричества останутся десятки улиц
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричества не будет по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Яблочкова, 1-а; ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.); 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4; 4-й Волоховский пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а; ул. 2-я Волоховская, 1-20; 3-й Волоховский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 2-й Волоховский пр-зд, 1-20; ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а; 4-й Волоховский пер; Красноармейский пр-т, 2, 4; ул. Сойфера, 1, 4; ул. Советская, 8; ул. Глухополянская, 52-64, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 63-а, 58-в, 62-б, 62-в, 55-а, 64-б; ул. Лобачевского, 2-26, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 2-е; ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 18-а, 10-32 (чётн.); ул. Панфиловцев, 50, 52, 56-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.); ул. Добролюбова, 19-31 (нечётн.), 18-30 (чётн.); ул. Нестерова, 53-в; Мясново: ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а; ул. Воздухофлотская, 48-54; 11-й пр-зд, 13-а,17-а, 28, 30-а, 32-а,12-а, 10-39; 12-й пр-зд, 9, 11, 11-а, 12, 13,14-а, 22; 10-й пр-зд, 21, 22;
с 9:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 1, 1-в, 7, 7-а, 7-е, 1-а, 3, 5, 7-е; ул. Галкина, 1, 1-е, 2, 2-а;
с 9:30 до 14:00 - ул. Кирова, 18, 20; ул. Плеханова, 128, 140, 141, 141 к.2, 143, 145; ул. Ложевая, 130, 130-а.