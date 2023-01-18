В Туле прошел круглый стол активных участников акции «#МЫВМЕСТЕ»

18 января 2023 года в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий собрались активные участники акции «#МЫВМЕСТЕ». Участники круглого стола через проделанную работу выразили свою активную гражданскую позицию, определили новые цели по оказанию дальнейшей помощи участникам СВО. На круглом столе присутствовали военнослужащие 173 отдельного разведывательного батальона, которым в торжественной обстановке была передана военная экипировка и письма. Под руководством мастеров производственного обучения студенты сшили толстовки, шапки, балаклавы, комплекты термобелья, сумки для гильз. Изделия были выполнены качественно, в каждый стежок ребята и мастера вложили свою душу, посвятив свой труд.

Представители Центров по сбору гуманитарной помощи, расположенных в Тульском государственном технологическом колледже и Тульском техникуме железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова, рассказали о проделанной работе, обратив внимание на патриотизм туляков.

В Туле прошел круглый стол активных участников акции «#МЫВМЕСТЕ»

Акция проходит в рамках добровольческого движения #МЫВМЕСТЕ под эгидой Российского движения детей и молодёжи, Российского содружества колледжей и при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. К движению присоединилось уже более 200 колледжей по всей стране, в том числе и образовательные организации Тульской области. В числе активных участников акции: Тульский колледж строительства и отраслевых технологий, Тульский техникум социальных технологий, Новомосковский колледж пищевых биотехнологий. В каждом из них проходит конкретная работа, направленная на поддержку российских военнослужащих и их семей, которая является примером активной гражданской позиции и оказывает существенную роль в период проведения специальной военной операции.

Именно сейчас от объединения наших усилий и возможностей зависит общая победа!