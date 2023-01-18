Алексей Дюмин объявил выговор щекинским чиновникам за плохое отопление в домах Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители поселка Первомайский отправляли ряд обращений по вопросам отопления главе региона. Алексей Дюмин поручил разобраться в данной ситуации заместителю председателя регионального Правительства и министру по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области.

В результате было выявлено несколько нарушений: проблемы в отоплении, утечка на магистрали и завоздушивание систем отопления.

По поручению губернатора Тульской области были подготовлены документы по контролю и профилактике коррупционных нарушений. Также, документы для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности в адрес главы администрации Щекинского района и главы администрации поселка Первомайский.

Работы по устранению аварии завершились 13 января.