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Общество18 января 2023 9:42

Зачем нужен смотровой кабинет?

Для того чтобы иметь отличное здоровье, важно посещать врачей не только во время болезни, но и с профилактической целью
Источник:kp.ru
Зачем нужен смотровой кабинет?

Зачем нужен смотровой кабинет?

В нашей стране существуют смотровые кабинеты как для женщин, так и для мужчин, в которых работают специально подготовленные медицинские сотрудники.

Наш консультант – заместитель главного врача по поликлинической работе ГУЗ «ТОКОД» Елена Вячеславовна Разинькова.

заместитель главного врача по поликлинической работе ГУЗ «ТОКОД» Елена Вячеславовна Разинькова

заместитель главного врача по поликлинической работе ГУЗ «ТОКОД» Елена Вячеславовна Разинькова

Задачи и цели

Основной задачей смотровых кабинетов является проведение профилактических осмотров мужчин возрастной группы от 30 лет, а женщин — с 18 лет (что обусловлено высоким процентом воспалительных и фоновых гинекологических заболеваний в данной возрастной группе) с целью раннего выявления злокачественных опухолей и предопухолевых заболеваний визуальной локализации.

Что проверяют

У вас осмотрят кожу на наличие пигментных пятен и опухолевых образований, ротовую полость, лимфатические узлы, щитовидную и молочную железы, половые органы и прямую кишку. Использование цитологического метода (взятие мазков на онкопатологию) для диагностики дает возможность выявить предопухолевые заболевания на ранних стадиях, когда видимых проявлений еще нет. Опухоли наружных локализаций, которые можно обнаружить в ходе профилактических осмотров, составляют 30 % среди всех злокачественных образований у лиц обоих полов и почти 40 % — у женщин.

Особое внимание к женщинам

Особенно хочется обратить внимание на женщин, которые не работают и не направляются каждый год на медицинские осмотры, поскольку пассивное отношение и личная незаинтересованность в сохранении своего здоровья иногда приводит к плачевным результатам. Ведь онкологические заболевания можно заподозрить и при отсутствии жалоб со стороны пациента. Чтобы выявить опухолевидное или предопухолевое заболевание, каждая женщина с 18 лет должна один раз в год проходить профилактическое обследование в смотровом кабинете.

Особенно пунктуальными в этом отношении обязаны быть женщины пожилого и преклонного возрастов, и прежде всего те из них, которые страдают хроническими заболеваниями, сопровождающимися нарушением обменных процессов и гормонального баланса. В этом возрасте ослабевают защитные силы организма, и угроза заболевания раком возрастает.

Цель смотрового кабинета не в том, чтобы поставить точный диагноз, а в том, чтобы вовремя заподозрить изменения в организме и назначить дообследование у нужного специалиста, которое необходимо пройти в ближайшее время. Иногда потеря времени приводит к необратимым процессам.

Смотровые кабинеты: посещение обязательно 1 раз в год

У женщин моложе 30 лет злокачественные опухоли образуются относительно редко, но зато часто возникают эрозии, лейкоплакии, дисплазии шейки матки, кисты яичников, образования в молочных железах и т. д. За год в смотровом кабинете поликлиники проходят обследование до 80 % женщин, которые считают себя здоровыми, и у 2-3 % из них обнаруживаются эти заболевания. Врачи называют их предраковыми, потому что на их фоне нередко развивается рак, ведь в здоровых тканях этого не происходит. Своевременно устранив эти заболевания, можно предупредить возникновение злокачественной опухоли. Значит, самым надежным методом профилактики рака являются выявление и своевременное лечение предопухо-левых заболеваний.

Коварное заболевание

Рак – заболевание тяжелое и коварное. Коварное, потому что его явные симптомы появляются только тогда, когда он уже с трудом поддается лечению. Но у женщин опухоли часто развиваются в молочных и щитовидной железах, в половых органах, прямой кишке – то есть в органах, которые можно осмотреть и обследовать сравнительно несложными методами. А это позволяет обнаружить заболевание на самых ранних стадиях развития, когда возможно полное излечение. Опыт противораковой борьбы свидетельствует о том, что отмеченные успехи в лечении рака достигнуты не только путем совершенствования способов лечения, но и в результате улучшения методов выявления рака на ранней стадии заболевания и сокращения времени, прошедшего от установления диагноза до начала лечения.

Многие женщины отказываются идти в смотровой кабинет, мотивируя это тем, что были на УЗИ. Но этот метод обследования не дает полной картины состояния шейки матки и наружных половых органов, поскольку во время его проведения не берутся мазки. И не следует обижаться на регистраторов, когда они настаивают на посещении смотрового кабинета. В первую очередь это делается в интересах самой женщины.

Разумная настороженность каждого, явка на профилактические медицинские осмотры, терпение и упорство в лечении хронических воспалительных процессов – достаточная основа профилактики злокачественных опухолей.

Не занимайтесь самолечением! Это приводит к переходу заболевания в хроническую форму.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Кто поможет

Своевременно распознать рак помогают четыре исследования: цитологический скрининг рака шейки матки, скрининг простатспецифического антигена (ПСА), маммография и скрининг кала на скрытую кровь, которые проводят в рамках диспансеризации.

В связи с повышенной онконастороженностью женщины старше 39 лет будут проходить маммографические исследования в рамках профилактики рака молочной железы, а всем гражданам от 49 лет надо сдать кал на скрытую кровь для выявления рака толстой кишки. И обязательная флюорография один раз в год. Список исследований обширный.

Для своевременного выявления онкозаболеваний в области функционируют 80 смотровых кабинетов.

Выявить факторы риска развития заболевания и получить соответствующую врачебную консультацию можно в Центрах здоровья, а также в учреждениях здравоохранения при диспансеризации определенных групп взрослого населения.

С целью раннего выявления онкопатологии специалисты ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» оказывают консультативную помощь жителям области при выездах в районы, а также ежеквартально организуют «Дни открытых дверей» определенной локализации.

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