Зачем нужен смотровой кабинет?

В нашей стране существуют смотровые кабинеты как для женщин, так и для мужчин, в которых работают специально подготовленные медицинские сотрудники.

Наш консультант – заместитель главного врача по поликлинической работе ГУЗ «ТОКОД» Елена Вячеславовна Разинькова.

заместитель главного врача по поликлинической работе ГУЗ «ТОКОД» Елена Вячеславовна Разинькова

Задачи и цели

Основной задачей смотровых кабинетов является проведение профилактических осмотров мужчин возрастной группы от 30 лет, а женщин — с 18 лет (что обусловлено высоким процентом воспалительных и фоновых гинекологических заболеваний в данной возрастной группе) с целью раннего выявления злокачественных опухолей и предопухолевых заболеваний визуальной локализации.

Что проверяют

У вас осмотрят кожу на наличие пигментных пятен и опухолевых образований, ротовую полость, лимфатические узлы, щитовидную и молочную железы, половые органы и прямую кишку. Использование цитологического метода (взятие мазков на онкопатологию) для диагностики дает возможность выявить предопухолевые заболевания на ранних стадиях, когда видимых проявлений еще нет. Опухоли наружных локализаций, которые можно обнаружить в ходе профилактических осмотров, составляют 30 % среди всех злокачественных образований у лиц обоих полов и почти 40 % — у женщин.

Особое внимание к женщинам

Особенно хочется обратить внимание на женщин, которые не работают и не направляются каждый год на медицинские осмотры, поскольку пассивное отношение и личная незаинтересованность в сохранении своего здоровья иногда приводит к плачевным результатам. Ведь онкологические заболевания можно заподозрить и при отсутствии жалоб со стороны пациента. Чтобы выявить опухолевидное или предопухолевое заболевание, каждая женщина с 18 лет должна один раз в год проходить профилактическое обследование в смотровом кабинете.

Особенно пунктуальными в этом отношении обязаны быть женщины пожилого и преклонного возрастов, и прежде всего те из них, которые страдают хроническими заболеваниями, сопровождающимися нарушением обменных процессов и гормонального баланса. В этом возрасте ослабевают защитные силы организма, и угроза заболевания раком возрастает.

Цель смотрового кабинета не в том, чтобы поставить точный диагноз, а в том, чтобы вовремя заподозрить изменения в организме и назначить дообследование у нужного специалиста, которое необходимо пройти в ближайшее время. Иногда потеря времени приводит к необратимым процессам.

Смотровые кабинеты: посещение обязательно 1 раз в год

У женщин моложе 30 лет злокачественные опухоли образуются относительно редко, но зато часто возникают эрозии, лейкоплакии, дисплазии шейки матки, кисты яичников, образования в молочных железах и т. д. За год в смотровом кабинете поликлиники проходят обследование до 80 % женщин, которые считают себя здоровыми, и у 2-3 % из них обнаруживаются эти заболевания. Врачи называют их предраковыми, потому что на их фоне нередко развивается рак, ведь в здоровых тканях этого не происходит. Своевременно устранив эти заболевания, можно предупредить возникновение злокачественной опухоли. Значит, самым надежным методом профилактики рака являются выявление и своевременное лечение предопухо-левых заболеваний.

Коварное заболевание

Рак – заболевание тяжелое и коварное. Коварное, потому что его явные симптомы появляются только тогда, когда он уже с трудом поддается лечению. Но у женщин опухоли часто развиваются в молочных и щитовидной железах, в половых органах, прямой кишке – то есть в органах, которые можно осмотреть и обследовать сравнительно несложными методами. А это позволяет обнаружить заболевание на самых ранних стадиях развития, когда возможно полное излечение. Опыт противораковой борьбы свидетельствует о том, что отмеченные успехи в лечении рака достигнуты не только путем совершенствования способов лечения, но и в результате улучшения методов выявления рака на ранней стадии заболевания и сокращения времени, прошедшего от установления диагноза до начала лечения.

Многие женщины отказываются идти в смотровой кабинет, мотивируя это тем, что были на УЗИ. Но этот метод обследования не дает полной картины состояния шейки матки и наружных половых органов, поскольку во время его проведения не берутся мазки. И не следует обижаться на регистраторов, когда они настаивают на посещении смотрового кабинета. В первую очередь это делается в интересах самой женщины.

Разумная настороженность каждого, явка на профилактические медицинские осмотры, терпение и упорство в лечении хронических воспалительных процессов – достаточная основа профилактики злокачественных опухолей.

Не занимайтесь самолечением! Это приводит к переходу заболевания в хроническую форму.

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Кто поможет

Своевременно распознать рак помогают четыре исследования: цитологический скрининг рака шейки матки, скрининг простатспецифического антигена (ПСА), маммография и скрининг кала на скрытую кровь, которые проводят в рамках диспансеризации.

В связи с повышенной онконастороженностью женщины старше 39 лет будут проходить маммографические исследования в рамках профилактики рака молочной железы, а всем гражданам от 49 лет надо сдать кал на скрытую кровь для выявления рака толстой кишки. И обязательная флюорография один раз в год. Список исследований обширный.

Для своевременного выявления онкозаболеваний в области функционируют 80 смотровых кабинетов.

Выявить факторы риска развития заболевания и получить соответствующую врачебную консультацию можно в Центрах здоровья, а также в учреждениях здравоохранения при диспансеризации определенных групп взрослого населения.

С целью раннего выявления онкопатологии специалисты ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» оказывают консультативную помощь жителям области при выездах в районы, а также ежеквартально организуют «Дни открытых дверей» определенной локализации.