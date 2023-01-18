Где тулякам набрать святой воды на Крещение

Согласно библейской легенде, в крещенскую ночь вся вода в источниках становится святой и обладает силой, которая сохраняется потом в сосудах на протяжении долгого времени.

Святой Источник Великомученика Пантелеимона

Расположен в Пролетарском округе Тулы рядом с Богородичным Щегловским мужским монастырем.

Бытует поверье, что у родника происходят исцеления от разных болезней. Источник оборудован трубой с ведущими к ней ступенями для набора воды, есть купель в деревянном домике.

Как добраться: доехать до Богородичного Щегловского мужского монастыря (Тула, ул. Лизы Чайкиной, 1), далее идти вдоль левой стены до оврага. Альтернативный вариант – через овраг со стороны ЖК «Парус».

Святой источник иконы Смоленской Божией Матери

Находится рядом с санаторием «Строитель» примерно в 50 км от Тулы.

Верующие считают, что его вода имеет целебные свойства.

Как добраться: на автобусе по маршруту «Тула – Алексин», далее - от автовокзала до микрорайона Бор на маршрутках № 6 или № 12, немного углубиться в лес.

«Три колодца»

Расположен в 50 км от Тулы, в двух километрах восточнее деревни Крутой Верх Узловского района.

По сути, ручей, образуемый им, служит притоком реки Шивороны. Над тремя выведенными из земли трубами возвышается деревянный крест. Питьевую воду можно набрать из отдельного каменного колодца.

Как добраться: по трассе Москва – Дон в сторону Богородицка. На указателе свернуть и далее прямо до источника.

Источник иконы Божией Матери «Казанская»

Расположен в Зареченском округе Тулы в поселке Горелки.

Родник рядом с Богородице-Рождественским женским монастырем. Территория благоустроена, вода льется из металлической трубы. Есть возможность присесть на скамейку.

Как добраться: доехать до Богородице-Рождественского женского монастыря (Тула, пос. Горелки, ул. Мирная, 17-б), источник в нескольких метрах от ограды.

Святой источник в поселке Дубна

Расположен в 55 км от Тулы.

Назван в честь великомученика Георгия Победоносца. Местные жители верят, что его вода помогает от разных недугов, особенно детям. Оформлен в виде деревянного колодезного сруба.

Как добраться: по трассе до поселка Дубна.

Источник Святого Николая Чудотворца

Расположен в 67 км от Тулы.

Вода помогает избавиться, в первую очередь, от головных болей, болезней сердца и легких.

Говорят также, что к ее помощи прибегают те, кто хочет хорошо выдать замуж дочерей.

Источник представляет собой деревянную купель, общую для мужчин и женщин. Воду берут из деревянного колодца.

Как добраться: ехать от Теплого по дороге Лопатково – Ефремов 7 км до указателя на с. Варваровка.

Святой источник в честь двенадцати святых апостолов

Расположен примерно в 70 км от Тулы.

По преданию старец Свирид отправил всех своих сыновей на Куликовскую битву, где все они погибли. В день их похорон из земли пробились 12 ключей. Для набора питьевой воды есть отдельный сруб.

Есть купель в виде бревенчатого домика.

Как добраться: проехать через центр Венева и на развилке дороги повернуть налево. Ехать до указателя на источник.

Святой источник в селе Миленино

Расположен в лесу в 70 км от Тулы.

Источник назван в честь Казанской иконы Божией Матери – покровительницы немощных и страждущих в дни тяжких испытаний. Считается, что его вода способствует исцелению от болезней глаз и головных болей. Источник оформлен в виде колодезного сруба.

Как добраться: до поселка Приупский по пути от Киреевска на Липки. Далее - до Казанского храма в селе Миленино. От храма до самого источника примерно километр.

Святой источник в селе Колюпаново

Источник находится в 75 км от Тулы.

По поверью на одном из склонов оврага в окрестностях Колюпаново блаженная Ефросинья собственными руками выкопала небольшой кладезь, и когда больные обращались к ней за помощью, она часто говорила им: «Берите воду из моего кладезя и будете здоровы».

Соответствующая надпись сейчас есть возле источника, выход которого закован для удобства в металлическую трубу.

Оборудованы мужская и женская купели.

Как добраться: свернуть по указателю на источник в селе Колюпаново перед Алексином по Калужской трассе.

Cвятой источник в селе Дедилово

Расположен в 54 км от Тулы.

Паломники верят, что его воды исцеляют болезни желудка.

Вода течет из трубы.

Как добраться: по трассе на Киреевск после Кургана Славы, затем –

налево 9-10 км.

Святой источник в честь иконы Божией Матери «Троеручица»

Расположен в 100 км от Тулы.

Согласно поверью, его вода обладает целебными свойствами от последствий тяжелых операций и увечий.

Вытекающая из-под алтаря храма вода собирается в железобетонном колодце. От храма до источника ведут ступеньки.

Как добраться: ехать до Епифани, далее - до Успенского храма на берегу Дона.

Родник «Прощеный колодец»

Расположен в 140 км от Тулы, в селе Грибоедово (Куликово поле).

По легенде его водой залечивал свои раны Дмитрий Донской.

Источник благоустроен, территория выложена кирпичом, сделаны ступени. Вода льется из труб. Есть открытая и закрытая купели.

Как добраться: по трассе Москва – Дон ехать до указателя «Куликово поле», свернуть на дорогу, ведущую к Куликову полю, и еще 10 км до указателя.

Источник преподобного Макария Жабынского

Расположен в 150 км от Тулы рядом со Свято-Введенской Макариевской пустынью в деревне Жабынь.

По легенде святой старец во время литовских набегов спас жизнь раненому противнику, дав тому напиться из источника, который забил на том месте, куда он ударил посохом о землю.

Считается, что вода эта помогает при заболеваниях органов дыхания. Территория благоустроена, есть крытая купель.

Как добраться: не доезжая до Белева, повернуть по указателю на Жабынь, ехать прямо до монастыря.