Врач тульской клиники “Консультант” оставила пациента без глаза Фото: Архив "КП"

По данным “Тульской прессы", пострадавший мужчина в 2018 году обратился в клинику для лечения гнойного гайморита, и врач-отоларинголог назначила ему операцию стоимостью 32 тысячи рублей. Однако в ходе этой операции медик повредила пациенту глаз, не только изуродовав внешний вид мужчины, но и спровоцировав частичную потерю зрения.

Мужчине пришлось обратиться повторно за врачебной помощью в областную больницу, где ему уже были вынуждены удалить глаз и поставить протез. Сказалось это и на его работе -из-за частичной потери зрения у него возникли проблемы с ее выполнением, как итог - снижение дохода. Содержать семью стало тяжело: до операции мужчина выплачивал три кредита. Также потерпевшему пришлось отказаться от рыбалки и езды на мотоцикле.

Потерпевший обратился в суд, требуя взыскать с компании ООО «Медрейд» (клиника "Консультант") денежную компенсацию в 5 миллионов рублей. При этом отказался от предложения мирно урегулировать конфликт, получив 3 миллиона.

Советский районный суд Тулы принял решение в пользу туляка, назначив ему моральную компенсацию ущерба в 2 миллиона рублей. Оперировавшая его врач была приговорена в 1,5 годам лишения свободы.