Сердце и застолья

Наш эксперт – врач-кардиолог ГУЗ «ТОККД» Анастасия Зотова.

Сердце – единственная мыщца в организме, которая работает непрерывно и перекачивает кровь, снабжающую питательными веществами и кислородом весь организм. Различные заболевания сердечно-сосудистой системы требуют ранненй диагностики, чтобы человек мог как можно дольше сохранять жизнеспособность и работоспособность. Ещё важнее профилактика болезней с помощью здорового образа жизни и здоровых пищевых привычек.

врач-кардиолог ГУЗ «ТОККД» Анастасия Зотова.

Синдром праздничного сердца

Такой термин часто используют врачи. При злоупотреблении алкоголя имеется риск развития нарушения ритма сердца. Поэтому во время мероприятий и праздников необходимо соблюдать допустимую дозу алкоголя. При сердечно-сосудистых заболеваниях допустимой дозой является примерно 200 гр. вина или 70-80 гр. крепких напитков. Это суточная доза, но она не суммируется - не стоит всю неделю воздерживаться, а потом выпить сразу все суточные дозы.

Выходим из праздников правильно

Для того, чтобы свести к минимуму негативные последствия застолья, необходимо тщательно продумать меню. Использовать при приготовлении легкоусвояемые продукты, исключить или уменьшить количество животных жиров, майонезных заправок.

После окончания застолий нужно возвращаться к привычному режиму питания, избегая голодания. Разгрузочные дни также крайне нежелательны, так как такая схема питания воспринимается организмом как стрессовая ситуация и он наоборот начинает запасать жир и удерживать его. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, да и вообще всем людям, кто следит за своим здоровьем, оптимально подойдет дробное, более частое питание маленькими порциями.

При приготовлении также не рекомендуется использовать приправы и специи с добавлением соли, так как соль задерживает воду и это может приводить к дестабилизации давления, к его более высоким значениям. Острая пища также под запретом.

Правильный рацион

Потребности организма довольно высокие. Ему нужны белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, антиоксиданты и т.д. Для того, чтобы востребовать все эти потребности и не переедать необходимо рацион разбивать таким образом, чтобы 50% приходилось на фрукты и овощи и по 25% на белки и углеводы. Желательно избегать животных жиров, делать акцент на море и рыбные продукты. Такое питание у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями напоминает средиземноморское. Чтобы не высчитывать мучительно граммы и калории стоит просто визуально разделить тарелку на три части – на половину положить овощи, на ¼ белки (мясо, морепродукты, рыба) и на ¼ углеводы (крупы: рис, булгур, кус-кус, картошку, макароны). Желательно, чтобы углеводы были из твердых сортов пшеницы, цельнозерновые. Благодаря этому можно избежать переедания и достичь хорошего насыщения.

Важно помнить, что соблюдение принципов питания не разовая акция – это образ жизни, его надо придерживать постоянно. Пища – это основной источник получения энергии и ценных питательных веществ для человека. Рацион питания при сердечно-сосудистых заболеваниях должен отличаться от рациона здоровых людей. Правильное питание при болезнях сердца и сосудов призвано усилить действие медикаментозных препаратов, прописанных кардиологом, и повысить их эффективность. Питание при болезнях сердечно-сосудистой системы строится на формировании рациона из натуральных и полезных компонентов.

Помощники - ферменты

У ферметативных препаратов есть свои показания и противопоказания, поэтому если нет проблем с ЖКТ, то и принимать их с профилактической целью и бесконтрольно нет необходимости.

Контролируйте свой вес

Избыточный вес является серьезной нагрузкой для сердца, заставляя его работать с усилием и расходовать большое количество кислорода.

Чтобы определить в норме ли у Вас вес, существует несколько способов.

Наиболее чувствительным показателем, позволяющим выявить избыточный вес, является индекс массы тела (ИМТ).

ИМТ=ВЕС (кг)/ РОСТ (м2)

Нормальный вес при ИМТ = 18,5 - 24,9 кг/см2,

Избыточный вес при ИМТ = 25-29,9 кг/см2,

Ожирение при ИМТ более 30 кг/см2.

Наиболее простой показатель для определения избыточной массы тела является измерение окружности талии. Окружность талии у мужчин не должна превышать 94 см., а у женщин – 80 см. Окружность талии более 102 см. у мужчин и 88 см. у женщин говорит об ожирении.

Изменить свое пищевое поведение поможет ведение дневника питания.