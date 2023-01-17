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Общество17 января 2023 8:30

Коронавирус в Тульской области: 17 новых случаев заболевания за последние сутки на 17 января

Показатель заболеваемости после резко вырос
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 17 новых случаев заболевания за последние сутки на 17 января

Коронавирус в Тульской области: 17 новых случаев заболевания за последние сутки на 17 января

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 17 января, 27 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 476 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 2 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 163 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 359 жителей региона.

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