За сутки в Тульской области на 30 сентября коронавирусом заболели 309 человек Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 30 сентября, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 309 новых случаев коронавируса - заболеваемость продолжает снижаться. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 183 284 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 26 человек.

455 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 172 673.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, подтверждено не было. Всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 307 человек.