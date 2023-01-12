12 января в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Свободы, 40, 41, 56, 37 к.1, 37 к.2, 37 к.3; ул. Л.Толстого, 122, 124; п. Горелки: ул. Мелиховская 6, 8,18, 24; Московское ш., 45-53 (нечет), 62-76 (четн.), 71, 78-а, 82; ул.Серпуховская 1-21 (нечет.); п. Горелки: ул. Ключевая, 3-47 (нечётн.); ул. Мелиховская, 3-13 (нечётн.), 18-28 (чётн.); ул. Серпуховская, 2-16 (чётн.); пер. Танковый, 1-12; пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.); пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.); п. Трудовой, 116-137;

с 9:30 до 12:30 - ул. М. Горького, 5; ул. Демидовская, 115, 68; ул. Октябрьская, 60, 64, 64-а; ул. Дегтярёва, 52;

с 12:30 до 15:30 - ул. М. Горького, 5; ул. Демидовская, 115; ул. Октябрьская, 52, 60, 64, 64-а; ул. Дегтярёва, 52.