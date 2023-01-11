Более 726 млн пассажиров перевезено на МЖД в 2022 году

Пассажирооборот на МЖД с начала 2022 года увеличился на 14,5% к уровню прошлого года. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров увеличилось на 4,6% - до 62,4 млн человек, в дальнем следовании – выросло на 23,5%, составив 2,1 млн человек.

Пассажирооборот в декабре 2022 года составил 2,5 млрд пасс-км, что на 16,1% больше, чем за декабрь 2021 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 1,5 млрд пасс-км (+6,8%), в дальнем следовании – более 1 млрд пасс-км (+33,7%).

Всего за январь-декабрь 2022 года на МЖД отправлено 726,6 млн пассажиров (+6% к январю-декабрю 2021 года), из них в пригородном сообщении – 701,9 млн (+5,6%), в дальнем следовании – 24,7 млн человек (+18,6%)

Пассажирооборот на МЖД с начала 2022 года увеличился на 14,5% к уровню прошлого года и составил 31,2 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 17,9 млрд пасс-км (+6,1%), в дальнем следовании – 13,2 млрд пасс-км (+28,1%).

По Московскому центральному кольцу (МЦК) в декабре 2022 года перевезено 14,2 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Самыми популярными были станции: Нижегородская (воспользовались 1,2 млн человек), Площадь Гагарина (более 1 млн) и Ростокино (около 934,8 тыс. человек). С начала года на МЦК перевезено 158,4 млн пассажиров, а с начала эксплуатации - 838,9 млн пассажиров.