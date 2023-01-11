Николай Воробьев: Стартует Всероссийская акция «Тепло для героя» в поддержку Вооруженных Сил РФ

Акция пройдёт с 10 января по 23 февраля 2023 года.

Акция пройдёт с 10 января по 23 февраля 2023 года. «Серебряные» волонтеры и люди старшего поколения с активной жизненной позицией со всей страны могут отправить российским военнослужащим письма со словами поддержки и теплый подарок, связанный своими руками ко Дню защитника Отечества.

- Сейчас тысячи российских военнослужащих находятся в зоне ведения специальной военной операции. Наши солдаты в тяжелейших условиях отстаивают честь всей страны. Все они оказались вне дома, вдалеке от близких и друзей. В таких обстоятельствах даже самые сильные люди находятся в состоянии стресса и растерянности, а простые искренние вещи придают сил. Именно сейчас важно объединиться и совершать добрые дела. Любая поддержка и внимание со стороны соотечественников важны для каждого. В прошедшей летом благотворительной акции «Бабушкина забота» приняли участие около 40 регионов страны. Старшее поколение передали более 40 тысяч теплых вязаных изделий нуждающимся жителям из ЛНР и ДНР, а также в пункты временного размещения беженцев на территории Белгородской и Ростовской областей. Теперь наши бабушки свяжут теплые вещи для наших героев, которые обязательно пригодятся в сырую и холодную погоду, - сказала Екатерина Стенякина, руководитель направления «Долголетие для всех» партийного проекта «Старшее поколение».

- Нашим защитникам очень важна поддержка земляков, душевное тепло, забота и внимание, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – С начала спецоперации по инициативе «Единой России», ее сторонников была запущена акция «Бабушкина забота», на региональном уровне под девизом «Все для Победы» и под эгидой «Женского движения Единой России» активистки женсоветов, представительницы общественных организаций, «серебряные волонтеры» с большой любовью шьют и вяжут теплые вещи для бойцов. Каждая посылка, каждая весточка из родного края – большой стимул и подспорье для участников спецоперации.

Теплые вещи, связанные для участников СВО (носки, варежки, перчатки и т.п.), можно принести в центры поддержки военнослужащих, действующие в каждом муниципальном образовании на базе исполкомов и общественных приемных «Единой России».