Заместитель военкома Тульской области озвучил предельный возраст пребывающих в запасе
Фото: Архив "КП"
Сегодня, 29 сентября, в рамках брифинга по вопросам частичной мобилизации в Тульской области, заместитель военного комиссара региона Юрий Поздновский рассказал о возрастных границах для пребывающих в запасе граждан. Предельный возраст - тот, после наступления которого гражданин снимается с учета.
Так, по закону, предельный возраст граждан, пребывающих в запасе, составляет 50 лет для солдат, сержантов и прапорщиков, 60 лет для младшего офицерского состава и 65 лет - для старшего офицерского состава.
Напомним, с 21 сентября тулякам начали приходить повестки - их передают посыльные, военно-учетные работники и сотрудники военкоматов по домашним и рабочим адресам.
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