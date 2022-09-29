Заместитель военкома Тульской области озвучил предельный возраст пребывающих в запасе Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 сентября, в рамках брифинга по вопросам частичной мобилизации в Тульской области, заместитель военного комиссара региона Юрий Поздновский рассказал о возрастных границах для пребывающих в запасе граждан. Предельный возраст - тот, после наступления которого гражданин снимается с учета.

Так, по закону, предельный возраст граждан, пребывающих в запасе, составляет 50 лет для солдат, сержантов и прапорщиков, 60 лет для младшего офицерского состава и 65 лет - для старшего офицерского состава.

Напомним, с 21 сентября тулякам начали приходить повестки - их передают посыльные, военно-учетные работники и сотрудники военкоматов по домашним и рабочим адресам.

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