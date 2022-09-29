Из мобилизованных в Тульской области сформированы два батальона
Фото: Архив "КП"
Временно исполняющий обязанности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, полковник Алексей Быков рассказал 29 сентября о ходе частичной мобилизации в регионе.
В частности, он сообщил, что из мобилизованных в Тульской области бойцов сформировали 2 батальона, которыми укомплектовали 137-й и 51-й полки.
Ближайший месяц мобилизованные будут проходить боевую подготовку, восстанавливать навыки, после чего по приказу верховного главнокомандующего их направят в район выполнения специальных задач.
Узнавать, что происходит с мобилизованными, можно будет через командование дивизии, уточнил Быков:
"Мы будем встречаться с членами семей, чтобы доносить всю информацию персонально".
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